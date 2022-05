Perfide Masche: Häfler überweist fast zehn Jahre lang Geld an Betrüger

Mit alten und neuen Tricks stürzen internationale Großbetrüger Menschen ins Unglück. Mit unterschiedlichen Betrugsmaschen bringen sie Menschen um ihr Geld – sei es mit dem Enkeltrick, falschen Polizeibeamten, unseriösen Gewinnversprechen oder sogenannten Schockanrufen. Von einem Mann aus Friedrichshafen ergaunerten sie fast zehn Jahre lang erspartes Geld. Allein im vergangenen Jahr überwies er insgesamt rund 20 000 Euro nach Afrika. Die Polizei warnt eindringlich.

Es sind gut zehn Jahre vergangen, seit der heute 77-Jährige beruflich nach Afrika reiste. Bei seinem Aufenthalt lernt er einen Mann kennen, tauscht mit diesem seine Kontaktdaten. In den darauffolgenden Jahren bekommt er in unregelmäßigen Abständen Mails aus Afrika und wird in eine „diffuse Geschichte“ verwickelt, berichtet die Polizei.

Er will Haftstrafe abwenden

Mal schreibt ihm ein Priester, ein anderes Mal ein Richter oder verschiedene Anwälte treten mit ihm in Kontakt. Zumindest geben sich die Mailverfasser als solche aus. Sie fordern Geld von dem Mann, um eine drohende Haft seines flüchtigen Bekannten abzuwenden. Guten Glaubens überweist der Mann immer wieder Geld – allein im vergangenen Jahr dreizehn Mal mit einem Gesamtwert von 20 000 Euro.

Wie viel Geld der 77-Jährige in den vergangenen zehn Jahren nach Afrika transferiert hat, lässt sich laut Polizei bislang noch nicht beziffern. Denn inzwischen ist klar: Der Senior ist einer Betrugsmasche aufgesessen. Inzwischen ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Betrugs. „Der überwiegende Teil des Geldes dürfte jedoch unwiederbringlich verloren sein“, schreibt die Polizei und warnt eindringlich vor der sogenannten Betrugsmasche des „Scammings“.

Vorgetäusche Liebe, falsche Identität

Dabei gehen die Täter immer ähnlich, allerdings in wechselnden Varianten vor. Das erschwert es den Behörden ihnen habhaft zu werden. Die Polizei investiert in kaum einem anderen Bereich so viel in Prävention. Dennoch schaffen es die Täter immer wieder, Menschen über den Tisch zu ziehen, in dem sie ihnen eine emotionale Geschichte vorgaukeln.

Einen Überblick über die verschiedenen Maschen gibt die Präventionsseite der Kriminalpolizei im Internet. Sie reichen von vorgetäuschter Liebe, über falsche Identitäten, falsche Geldversprechen, Betrug mit Wohnungsangeboten oder Traumjobs bis hin zum Betrug mit gefälschten Schecks.