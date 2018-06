Penetranter Gestank - Anwohner hegen Verdacht

Wieder eine Nacht, in der es im Erlenweg, in der Schubertstraße und der Albrecht-Dürer-Straße gestunken hat. Auf der Suche nach Ursachen kommt das Landratsamt trotz intensiver Bemühungen nicht weiter. Es gibt Verdachtsmomente, unter anderem soll die Backstube von Hannes Weber am Flughafen damit zu tun haben.

Hannes Weber kennt diesen Verdacht. Bei ihm werden die Öfen zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr morgens angeheizt. In Frage für die Geruchsbelästigung komme dabei aber nur der Holzofen. „Und der wird garantiert nicht mit Gummi oder Kunststoff beheizt“, sagt der Bäckermeister, der bereits mehrfach in dieser Angelegenheit Besuch vom Landratsamt hatte.

Mitunter haben Menschen nachts vor seinem Kamin gestanden und fotografiert, erzählt Hannes Weber. Die Vermutung, das könne die Ursache für den Gestank sein, wurde wiederlegt, auch vom Landratsamt. Was sichtbar bei Hannes Webers Backstube aus dem Kamin kommt, sind die rund 300 000 bis 400 000 Liter Wasserdampf, die beim Backen entstehen. Und die riechen eher angenehm.

Allein das Anzünden des Holzofens, so räumt der Bäckermeister ein, könnte unter Umständen als ein Geruch wahrgenommen werden. Der aber, so bestätigt auch der Meteorologe Roland Roth, Wetterwarte Süd, müsse dann überall gleich vernehmbar sein. Gemeldet haben sich aber die Menschen, die sehr dicht an der Bäckerei wohnen, bislang nicht. Abgesehen von dem Gewerbegebiet wären das Bewohner der Ravensburger Straße, des Weidenrings, des Birkenweg oder der Straße Am Seewald.

Meteorologisch ausgeschlossen

Und ein meteorologisch erklärbares Phänomen, dass die geruchsbelastete Luft zunächst aufsteigt und dann über einem bestimmten Gebiet wieder abfällt, gibt es laut Roland Roth allenfalls im Winter bei Inversionswetterlagen. Jedoch nicht mit einer solchen Regelmäßigkeit wie bei dem nächtlichen Gestank.

Der Vorwurf an das Landratsamt, die Behörde sei untätig, weisen die Verantwortlichen von sich. Eine Woche lang sind bis zu fünf Mitarbeiter jede Nacht vor Ort gewesen und haben „ihre Nase in den Wind gehalten“, schildert der Sprecher des Landkreises, Robert Schwarz. Es habe Vermutungen gegeben, die sich aber alle nicht bestätigt haben.

Wichtig sei für die Umweltbehörde, dass die betroffenen Bürger die Fragebögen ausfüllen. Nur so könne man ermitteln, wann und unter welchen Bedingungen die Geruchsbelästigung auftrete. Genau wie es auch die Deutsche Umwelthilfe erklärt hatte, ist ein solches Beschwerdekataster in Fällen wie diesen äußerst wichtig.

Die Ermittlung der Geruchsquelle gestaltet sich also höchst problematisch. Man kann eben nicht einfach ein Messgerät aufstellen und das teilt dann mit, um was es sich bei dem Gestank handelt und wo er herkommt. Eine Mitarbeiterin eines Ingenieursbüros aus Karlsruhe, das sich mit dem Thema Geruchsbelästigung befasst, erklärt das Problem: „Man muss mögliche Mess-Geräte erst lernen lassen, was genau da stinkt, erst dann kann man die Ursache ermitteln“, sagt sie. Aber auch das gestalte sich als höchst kompliziert. Am besten seien die menschlichen Nasen geeignet, dafür aber müsse man mit einem Dutzend Kollegen vor Ort „schnüffeln“.

Die Deutsche Bahn klärt derweil, in wie weit ein Güterzug, der nachts durch Friedrichshafen fährt, für den Gestank verantwortlich sein könnte. Laut Aussagen einiger Anlieger fahre der von Osten kommend in die Stadt ein, müsse bremsen, um dann mit Volldampf weiterzufahren. Die einst erwogene Theorie eines Bremstestes für rangierte Züge ist verworfen.

Auch Tonino Rosato, der früher bei der Bahn gearbeitet hat und heute unter dem Gestank im Erlenweg leidet, schließt das aus. „Da verbrennt Kunststoff oder Gummi, das dauert eine Stunde, dann ist der Spuk vorbei“, erzählt Tonino Rosato.

Die Kreisverwaltung plant jetzt erneut den nächtlichen Einsatz mehrerer Mitarbeiter, um der Ursache auf den Grund zu gehen.