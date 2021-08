Pedelec-Sicherheitstraining: So werden Radler fit für den elektrischen Rückenwind

Der nächste Termin für das Pedelec-Sicherheitstraining auf dem Übungsplatz der Jugendverkehrsschule in der Margarethenstraße am 1. September ist bereits nahezu ausgebucht. Zusätzliche Termine in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen gibt’s am 18. und 19. September in Sigmaringen und am 12. Oktober in Kißlegg. Weitere Infos im Internet: www.polizei-ravensburg.de