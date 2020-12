Leicht verletzt worden ist ein 59-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Hochstraße. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte dem Polizeibericht zufolge vom Fallenbrunnen kommend nach rechts in die Hochstraße einbiegen und übersah dabei den auf dem Fuß- und Radweg fahrenden und vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker. Durch die folgende Kollision stürzte der 59-Jährige und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1200 Euro.