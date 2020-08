Paulinenstraße: Fahrbahnverengung wegen Baukran

Ab Dienstag, 18. August, steht in der Paulinenstraße auf Höhe der Einmündung in die Georgstraße ein Baukran. Deshalb muss die Straße in diesem Abschnitt halbseitig gesperrt werden. Aufgrund der Fahrbahnbreite kann der Verkehr weiterhin in beide Richtungen fließen. Notwendig ist die Maßnahme, um für den Neubau eines Mehrfamilienhauses einen Kran auf der Fahrbahn aufzustellen. Der Gehweg ist voll gesperrt. Die Fußgänger werden auf den gegenüberliegenden Gehweg geführt. Radfahrer werden auf die Fahrbahn geführt und nach der Arbeitsstelle wieder auf den Radweg geleitet. Der Baukran wird voraussichtlich bis 18. März aufgebaut bleiben.