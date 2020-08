Paulinenstraße: Drei Wohnungen stehen unter Wasser

Die Bewohner eines mehrstöckigen Gebäudes in der Paulinenstraße in Friedrichshafen haben am späten Mittwochabend eine böse Überraschung erlebt: Ihre Wohnungen standen unter Wasser.

Nachdem ein Betroffener der Rettungsleitstelle gemeldet hatte, dass seine Wohnung und der Keller betroffen seien, konnte die hinzugezogene Polizei den Sachverhalt bestätigen. Da das Wasser aus der darüber liegenden Wohnung tropfte, deren Bewohner aber nicht zu Hause war, öffneten die Polizisten die Tür. Auch die Räume dieser Wohnung standen jedoch schon komplett unter Wasser. Die Ursache wurde schließlich eine Etage höher gefunden. Dort war ein Wasserboiler von der Wand gekracht und unbemerkt Wasser ausgelaufen. Nahezu die ganze Wohnung wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen, heißt es im Polizeibericht.

Die betroffenen Wohnungen sind vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner kamen bei Bekannten unter.