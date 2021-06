Patrozinium in Schnetzenhausen unter freiem Himmel

Bei schönstem Sommerwetter durfte die Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Schnetzenhausen am 27. Juni ihr diesjähriges Patrozinium im Pfarrgarten unter freiem Himmel feiern. Zu Beginn gab es eine kleine Überraschung: Ein wunderschöner „Outdoor“-Altar mit Lesepult und Stühlen war von Gemeindemitgliedern stilvoll angefertigt worden und konnte nun gesegnet werden. Auch der Kirchenchor hatte der Pressemitteilung der Kirchengemeinde zufolge wieder einen „großen Auftritt“ – unter Wahrung der Abstandsregeln. In seiner Predigt führte Pfarrer Michael Benner aus, dass es auf das „und“ ankäme: Verschiedene Welten miteinander zu verbinden, in ökumenischer Geschwisterlichkeit die Sorgen und Nöte der Menschen zu lindern und ernst zu nehmen. Petrus und Paulus seien auch heute noch Zeugen einer ungebrochenen Glaubenskraft. Mit einem „Nun danket alle Gott“, endete für die Gemeinde in Schnetzenhausen ein festlicher Gottesdienst. Foto: Kirchengemeinde