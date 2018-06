Bereits seit drei Jahren engagieren sich Schüler der Bodensee-Schule St. Martin in Nigeria. Bei dem groß angelegten Patenschaftsprojekt unterstützen die Schüler 84 Kinder in der Bethel Catholic Academy in Ihube (Nigeria). Mit einem Betrag von 150 Euro kann eines der Kinder ein Jahr die Schule dort besuchen, schreibt die Bodenseeschule.

Um die große Aufgabe zu stemmen, beteiligt sich die ganze Schulgemeinde daran. Alle 40 Schulklassen finanzieren jeweils ein Patenkind durch monatliche Spenden der Schüler. Die Erwachsenen, Eltern und Mitarbeiter unterstützen weitere Patenkinder, sodass nun tatsächlich das Ziel erreicht wurde, 84 Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Das ergibt die stattliche Spendensumme von 12 500 Euro für Afrika.

Das „Ihube-Team“ der Schule – Schüler, Lehrer, Eltern, Elternbeirat, Vorstand des Elternvereins und Schulleitung – ist stolz darauf, diese große Aufgabe in einer Gemeinschaftsleistung gemeistert zu haben.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Father Josephat Nwankwo ist die Basis für das Gelingen der jahrelangen verlässlichen und somit nachhaltigen Unterstützung „seiner“ Schulen in Ihube und im Nachbarort Lokpa. Es ist immer wieder beeindruckend wie er trotz aller Schwierigkeiten, Probleme und Rückschläge durch die desolate politische und wirtschaftliche Situation in Nigeria, mit großer Zuversicht, mit Mut und unerschütterlicher Hoffnung sich für die Menschen seiner Gemeinden einsetzt, heißt es in der Pressemitteilung der Schule weiter. Neben dieser langfristig angelegten Unterstützung arbeitet die Bodensee-Schule und das „Ihube-Team“ um Jelitte-von Ow und Solveig und Andreas Glatz weiter daran, die neue Berufschule, das „St Martins – Hope Institute of Technologie“ in Okigwe, für die im vergangenen Jahr eine komplette Ausrüstung mit Lastwagen nach Nigeria geschickt wurde, aufzubauen.