Passant setzt Pfefferspray gegen Autofahrer ein

Mit Tierabwehrspray besprüht worden sind die beiden Insassen eines BMW am Sonntag gegen 16 Uhr beim Zugang zum Adenauer Platz in Friedrichshafen. Einem Fußgänger missfiel zuvor, dass der BMW offensichtlich vorschriftswidrig die Schanzstraße befuhr, wie die Polizei schreibt. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen Auto-Insassen und dem Fußgänger, was darin gipfelte, dass der Fußgänger Tierabwehrspray gegen die Fahrzeuginsassen einsetzte, wobei die beiden leicht verletzt wurden. Der Fußgänger muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.