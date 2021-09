Partygäste raegieren nach Ruhestörung uneinsichtig

Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erwartet die Veranstalterin einer lautstarken Hausparty, zu der die Polizei Friedrichshafen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gleich zweimal anfahren musste. Anwohner aus der Friedrichstraße hatten sich laut Polizeibericht kurz nach Mitternacht an die Polizei gewandt, da aufgrund der lauten Musik und der zahlreichen Partygäste nicht an Schlaf zu denken war.

Nach Hinweis auf die Nachtruhe wurde der Streifenwagenbesatzung von Gästen der 20-jährigen Verantwortlichen ein zeitnahes und leises Auflösen der Feierlichkeit zugesagt. Es habe jedoch nicht lange gedauert, bis erneut Beschwerdeanrufe bei der Polizei eingegangen seien.

Die Beamten mussten demnach feststellen, dass die Party mit den rund 40 Gästen bereits wieder voll im Gange war, der Bass dröhnte und mehrere Feiernde schrien auf dem Balkon lauthals herum. Auf eine erneute Vorsprache reagierten die teilweise stark alkoholisierten jungen Erwachsenen provokant und vollkommen uneinsichtig.

Sie kamen schließlich den Anweisungen zur sofortigen und endgültigen Auflösung der Party nur sehr zögerlich nach.