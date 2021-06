Party bei der Seerose: Laura Süßemilch und Liane Lippert sind bei Olympia dabei

Zwei andere Olympiakandidaten des RSV Seerose Friedrichshafen mussten dagegen eine Nichtnominierung akzeptieren. Sowohl für David List (Team Lexware) als auch für Clara Koppenburg (Rally Cycling) ist der Traum von Tokio geplatzt. „Sie sind hoch enttäuscht. Man hat die Erfahrenen vorgezogen“, sagt Kurt Lippert. Am Wochenende trifft Koppenburg auf seine Tochter, so fährt sie ebenfalls beim Giro d´Italia Femminile in Italien mit.