Partnerstadt Sarajevo zeigt Solidarität mit der Ukraine

In diesen Tagen erinnere sich der Städtepartnerschaftsverein Pro Sarajevo wieder besonders an den Krieg in den 90er-Jahren in Bosnien-Herzegowina mit der vierjährigen Belagerung der Stadt Sarajevo. Darauf weist der Verein in einem Pressebericht hin.

In Zahlen fasst er in seiner Mitteilung den Krieg so zusammen: Dauer: 1425 Tage; Getötete: 11 541; getötete Kinder: 1601; Verwundete: 50 000; durchschnittliche Anzahl der auf Sarajevo täglich abgefeuerten Granaten: 329; insgesamt auf Sarajevo abgefeuerte Granaten: 490 000.

Jetzt sei es wohl wieder so, dass auch mit diesem Krieg in der Ukraine für das Machtstreben Einzelner viele Menschen schlimmstes Leid erleben und erleiden müssen, heißt es weiter. Dieselben Gedanken habe die Partnerstadt Sarajevo, wenn sie ihr altes Rathaus in den Farben der Ukraine erleuchten lasse und so ihre Bürgerinnen und Bürger mit den Menschen in Kiew und der Ukraine fühlten. Auf der Facebook-Seite von Pro Sarajevo e.V. finden Interessierte weitere Infos.