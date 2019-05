Parksünder unterstützen soziale Einrichtungen

Ein Auto außerhalb der Parkflächen abgestellt, eine Feuerwehrzufahrt blockiert, die Busspur als Halteplatz genutzt – auch im vergangenen Jahr musste der Werkschutz von ZF wieder Verkehrssünder mit der „Parkkralle“ festhalten. Natürlich sorgen die Knöllchen bei den Ertappten für Frust. Aber sie dürfen sich trösten: Denn wer beim Parken auf ZF-Gelände einen Fehler begeht (und erwischt wird), vollbringt gleichzeitig auch eine gute Tat. Mit den Strafgeldern unterstützen Werkschutz und Betriebsrat soziale Einrichtungen. Nun lud der Sozialausschuss des Betriebsrats Vertreter von Hilfsvereinen ein, um die Spendenschecks in einer Gesamthöhe von 13 300 Euro zu übergeben, wie der Betriebsrat schreibt.

Über eine der Spenden freut sich die Don-Bosco-Schule in Mecken-beuren. Dort kümmern sich 70 Mitarbeiter um Kinder, deren „Schulkarriere einen Knick bekommen hat“, sagt Schulleiter Manfred Kohler. Viele der Schüler wohnen in den nahe gelegenen Wohnheimen.

Der Verein „Gewaltfrei durchboxen“ versucht mit einem speziellen Trainingsangebot, Problemjugendlichen Disziplin und Fairness nahezubringen. „Bei uns lernen die Kids nicht das Boxen, sondern wie man miteinander umgeht“, betont Harald Beck. Er und seine Mitstreiter sind überzeugt, dass körperliche Anstrengung dazu beiträgt, emotionalen Dampf abzulassen. Das Geld steckt der Verein laut Pressemitteilung in neue Ausrüstung.

Ein Haus voller Leben für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern – das ist das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach. „Wir begleiten die gesamte Familie bereits ab Diagnosestellung, während der gesamten Krankheitsphase und über den Tod hinaus“, erklärt Brigitte Waltl-Jensen. Sie freut sich sehr über den Geldsegen, denn ihr Haus sei auf Spenden angewiesen, weil es in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung für Kinderhospize gebe. Die durchschnittliche Verweildauer in St. Nikolaus beträgt 28 Tage.

430 Euro am Tag kostet ein Platz im Hospiz, sagt Brigitte Tauscher-Bährle von der Hospizbewegung St. Josef aus Friedrichshafen, die ebenfalls mit einem Geldbetrag bedacht wurde. 95 Prozent der Hospizkosten übernehmen die Krankenkassen, die verbleibenden fünf Prozent müssten aus Spendengeldern bestritten werden.

24 Stunden an 365 Tagen im Jahr ist das Kinder- und Frauenschutzhaus im Bodenseekreis für Opfer häuslicher Gewalt da. Die Geldspende werde unter anderem dafür verwendet, Notfallpakete anzuschaffen. „Oft kommen die Frauen nachts unter Polizeischutz zu uns“, verrät Kathrina Stumpf von der AWO Ravensburg.

Neurofibromatose ist ein Begriff, mit dem die wenigsten wohl etwas anfangen können. Dahinter verbirgt sich eine weitgehend unerforschte und nicht heilbare Krankheit, bei der an den Nervenenden Tumoren wachsen. Weil sie sehr selten auftritt, hat auch die Pharma-Industrie wenig Interesse, Medikamente zu entwickeln, klagen viele Neurofibromatose-Patienten. Die Selbsthilfegruppe Ulm/Biberach will über die Krankheit informieren und Ansprechpartner für Betroffene sein. In regelmäßigen Stammtischen werden gemeinsame Unternehmungen geplant.

Detlef Gagg, Leiter Arbeitsrecht bei der ZF Friedrichshafen, dankte dem Sozialausschuss des Betriebsrats und den Werkschützern für ihre Arbeit. Er ist überzeugt, dass sich mit den unterstützten Einrichtungen und Projekten „viele Mitarbeiter identifizieren können“. Genau dieser Umstand dürfte auch dazu beitragen, dass der Frust über das Knöllchen bei vielen etwas schneller verraucht.