Parkplatz Werastraße: Ein Nagelbrett blockiert die Zufahrt

Nächste Kuriosität in der ohnehin schon bizarren Geschichte um den (seit Monaten fertigen, aber nicht freigegebenen) Parkplatz an der Werastraße in Friedrichshafen.

Um Autofahrer fernzuhalten, hat jemand eine Holzpalette in die Einfahrt gelegt – und zwar eine beschädigte Holzpalette, aus der an der Oberseite scharfe Nägel herausragen.

So manche Passanten reagieren entsetzt. „Was ist, wenn sich da ein Kind verletzt?“, fragt eine Frau. Nicht nur an der Einfahrt bietet der Parkplatz ein ziemlich trauriges Bild. Inzwischen sammelt sich in den Ecken der umzäunten Fläche alles, was der Wind heran weht: Kartons, Plastiktüten, Gummischläuche oder Zigarettenkippen ohne Ende.