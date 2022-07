Parkplätze, Tickets, Verlosung: Hinweise zum ersten Stuttgart-Gastspiel in Friedrichshafen

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost für die Testspiele des VfB Stuttgart im Friedrichshafener Zeppelinstadion gegen Brentford jeweils sechsmal zwei Stehplatztickets. Um Karten für die Partie gegen Brentford zu gewinnen, bitte bis spätestens Sonntag, 10. Juli (16 Uhr), eine Mail mit dem Betreff „Brentford-Tickets“ an redaktion.sport.friedrichshafen@schwaebische.de schicken. Bitte unbedingt Vor- und Nachname sowie die Adresse angeben. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Das erste Gastspiel des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in Friedrichshafen rückt näher. Am Samstag, 9. Juli, testen die Schwaben gegen den Schweizer Meister FC Zürich (17.30 Uhr), für den das eine wichtige Vorbereitungspartie im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation ab 19. Juli ist. Damit der zu erwartete Besucherandrang nicht zu einem Verkehrschaos führt, weist der Gastgeber VfB Friedrichshafen auf die Parkmöglichkeiten hin.

„Der VfB-Stadion-Parkplatz ist für alle Zuschauer bei den Testspielen des VfB Stuttgart gesperrt“, betont Friedrichshafens Vorstandsmitglied und Hauptorganisator Klaus Segelbacher. Stattdessen gibt es vier andere Parkplätze, die die Besucher nutzen dürfen: Parkhaus Zeppelin (Graf-Zeppelin-Platz 1), Parkhaus Hallenbad (Am Sportpark 1), ZF Parkplatz P24 (Waggershauser Straße) sowie ZF Parkplatz P45 (Graf-von-Soden-Platz).

Außerdem wird es auch die Möglichkeit geben, sich vor Ort mit Tickets einzudecken. Es gibt am Samstag eine Tageskasse: Somit können sich Interessierte auch noch kurzfristig einen Platz im Friedrichshafener Zeppelinstadion sichern. Die maximale Zuschauerkapazität beträgt 10 000.

Eine Woche später sind die Stuttgarter Fußballprofis ein weiteres Mal am Bodensee zu bewundern. Dann treffen die Schwaben am Samstag, 16. Juli, 15 Uhr in Friedrichshafen auf den englischen Erstligisten FC Brentford, bei dem mit Mittelfeldspieler Vitaly Janelt auch ein Deutscher unter Vertrag steht.