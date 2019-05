Die Parknot ist groß in Friedrichshafen. Erst recht in diesen Wochen und Monaten, in denen die Altstadttiefgarage nach dem Brand saniert wird. Da wären auch Übergangslösungen wie die Nutzung des Geländes am altem Arbeitsamt in der Eckenerstraße – das zum Beispiel neulich an einem Samstag und auch am Montag tagsüber frei war – willkommen. Doch dies ist nicht möglich, sagt die Stadt, weil das Gelände zwar im Besitz der Stadt ist, aber keine öffentliche Fläche, sondern ein Privatgrundstück sei.

Nachdem die Arbeitsvermittler ausgezogen waren, residieren in dem Gebäude unweit des Buchhornplatzes heute fünf interkulturelle Vereine und ein Beratungsbüro der Stadt, listet die Pressestelle der Stadtverwaltung auf. Die Unterbringung weiterer Vereine sei geplant. Es gibt Hofflächen auf zwei Seiten des Gebäudes. Während die offene Zufahrt auf die westliche Fläche in Höhe des früheren Arbeitsamtseingangs in Nachbarschaft des Gemeindepsychiatrischen Zentrums (GpZ) lediglich mit einem Einfahrtverbot gekennzeichnet ist, das einem Parkverbot gleichkommt, steht vor dem östlichen Parkflächenbereich ein unübersehbares Schild mit dem Hinweis, dass Parken hier nur Vereinsmitgliedern erlaubt ist.

Doch um diese Fläche geht es nicht, sondern um das gesperrte westliche offene Gelände. An einem Samstag und Montag in Augenschein genommen, war es an beiden Tagen total verwaist. Gleichzeitig zogen am Hinteren Hafen permanent Autos ihre Kreise auf der Suche nach einer Abstellmöglichkeit.

Für geschätzte 20 Wagen wäre beim alten Arbeitsamt Platz. Doch dort ist die Einfahrt verboten und nur für Lieferverkehr frei. Weshalb die Autolenker weiter ihre Runden drehen – mit Blick auf einen freien, ungenutzten Hinterhof. Wer trotz des Schildes auf den Hof einbiegt, um endlich parken zu können und dabei kontrolliert wird, muss tief in die Tasche greifen: 30 Euro will die Stadtkasse für das Nutzen der ansonsten ungenutzten Fläche.

Die Stadt verweist in ihrer Stellungnahme darauf, dass es sich dabei nicht um eine „öffentlich gewidmete Fläche“, sondern um ein Privatgrundstück der Stadt Friedrichshafen handelt. Und: Die Stadt sei bei solchen Flächen in derselben Situation wie jeder andere Grundstückseigentümer auch, das heißt, die Fläche könne nicht einfach zur Parkraumbewirtschaftung genutzt werden.

Die Stellplätze auf dem Grundstück seien als baurechtlich notwendige Stellplätze für die Nutzung im Gebäude ausgewiesen. „Zunächst waren die notwendigen Stellplätze an der Nordseite des Gebäudes, Richtung GPZ, ausgewiesen. Mit der baulichen Änderung in diesem Bereich wurden die Stellplätze auf die Südseite verlegt. Wir können folglich keine andere Nutzung der Stellplätze zulassen – auch wenn diese nicht zu jeder Tageszeit von den Mietern genutzt werden“, heißt es in der Stellungnahme.

„Die Vereine nutzen ihren Parkplatz vorwiegend nachmittags und am Wochenende – und lasten den Parkplatz zu diesen Zeiten auch regelmäßig aus“, schreibt die Pressestelle der Stadt.