Parkhaus und Geschäft brennen in der Innenstadt

In der Tiefgarage Parkhaus am See in Friedrichshafen ist am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Laut Meldung der Polizei sind mehrere Fahrzeuge betroffen.

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar, „vorerst ist alles denkbar“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Laden- und Wohngebäude wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand.

Scheibe von Waffenladen im Visier?

Laut SZ-Informationen gab es kurz vor dem Feuer einen Verdächtigen in der Innenstadt, der versucht hatte, die Scheibe eines Waffenladens in der Schanzstraße einzuwerfen. Mehrmals warf er den Kübel gegen das Glas - allerdings erfolglos. Es ist zur Stunde völlig unklar, ob dieser Vorfall mit dem Feuer zusammenhängt.

Eine knappe Stunde später waren dann Feuerwehr, Polizei, DRK und Johanniter rund um das Antoniuseck im Einsatz.

Feuerwehrleute waren mit Atemschutz vor Ort, außerdem waren vier Krankenwagen angerückt.

Die Löscharbeiten dauern noch an.

Schwäbische.de aktualisiert diesen Text sobald neue Informationen vorliegen.