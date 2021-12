Parkhaus-Einfahrt Am Stadtbahnhof am 7. Dezember kurzzeitig gesperrt

Die Einfahrt des Parkhauses „Am Stadtbahnhof“ in Friedrichshafen wird am Dienstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr für Kurzzeitparker gesperrt. Ab dann können nur noch Dauerparker die Einfahrt utzen. Die Ausfahrt bleibt durchgehend für alle uneingeschränkt nutzbar. Grund für die kurzzeitige Sperrung sind laut Stadtwerke Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag der Einfahrt. Damit der Parkhausbetrieb möglichst wenig Einschränkungen hat, finden die Sanierungsarbeiten in der Nacht auf den 8. Dezember statt. Laut Mitteilung sollen die lauten Bohr- und Fräßarbeiten bis spätestens 21 Uhr abgeschlossen sein. Ab Mittwoch, 8. Dezember, ist die Einfahrt zum Parkhaus wieder vollumfänglich nutzbar.

Informationen zu den Stadtwerk-Parkhäusern gibt es online unter www.stadtwerk-am-see.de/parken