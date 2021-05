Parkhaus Altstadt wieder vollständig geöffnet

Nach insgesamt zweieinhalb Jahren Bauzeit sind die Decks und die Spindel im Parkhaus „Altstadt“ fertig saniert. Alle sechs Parkdecks und 676 Stellplätze erstrahlen in neuem Glanz, sind technisch auf dem neuesten Stand und ab sofort wieder ohne Einschränkungen nutzbar, wie die Stadtwerk am See GmbH mitteilt. Als Highlight gelten die zwölf leistungsstarken E-Ladepunkte auf dem Deck E1. Sie alle sind zudem tiefer montiert, sodass auch Rollstuhlfahrer die E-Ladepunkte problemlos nutzen können.

Rund zweieinhalb Jahre aktive Bauzeit und knapp sechs Millionen Euro brauchte es, um aus dem ältesten Parkhaus in Friedrichshafen das Beste rauszuholen, heißt es in der Mitteilung weiter. Nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch sei das Parkhaus „in die Zukunft befördert“ worden. „Wir sind wirklich stolz darauf, die Sanierung im Parkhaus Altstadt trotz Betrieb relativ reibungslos geschultert zu haben“, so Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. „Und das, obwohl wir mit dem Brand im Nachbar-Parkhaus Am See einen wirklich herben Rückschlag zu verbuchen hatten.“ Denn: nach der Brandstiftung im Parkhaus Am See im Dezember 2018 ruhte die Sanierung des Parkhauses Altstadt für ein Jahr. Der Bautrupp zog kurzerhand von einem in das andere Parkhaus, um – gemeinsam mit zusätzlichem Fachpersonal – im völlig verwüsteten Parkhaus Am See die Brandschäden zu beseitigen.

Nun allerdings erstrahlt das Parkhaus Altstadt in neuem Glanz. „Alle sechs Parkdecks sowie der Verbindungstunnel und die Auf-und-Abfahrtspindel sind hell und freundlich gestaltet. Hinzu kommt neben einer umfassenden Beton- und Fahrbahnsanierung auch die komplette Erneuerung von Beleuchtung, Brandschutzanlage, Kassenautomaten und Notrufsäulen“, erklärt Alfons Schmid, Projektleiter beim Stadtwerk am See und zuständig für die Parkhaus-Sanierung. Besonders praktisch ist außerdem die Einzelplatzanzeige, mit der man ganz schnell sehen kann, welche Parkplätze frei sind. Und wie in den anderen bereits sanierten Parkhäusern und -decks habe man nahezu alle Stellplätze auf mindestens 2,50 Meter verbreitert, sagt Schmid.

Fortschritte gibt es laut Pressemitteilung auch in Sachen E-Mobilität. Auf dem Parkdeck E1 (vormals Parkdeck 4) sind zwölf neue Ladepunkte für E-Fahrzeuge installiert. Die Ladepunkte haben eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt und sorgen damit für kurze Ladevorgänge.

Bei der kompletten Sanierung habe das Stadtwerk zudem darauf geachtet, dass das Parkhaus auch für Menschen mit Behinderung leicht zugänglich sei. „Ein echter Meilenstein findet sich jetzt auf dem Parkdeck E1: der erste behindertengerechte E-Ladepunkt in ganz Friedrichshafen“, freut sich Freddy Pfleiderer, Behindertenbeauftragter der Stadt Friedrichshafen. „Alle zwölf Ladepunkte sind tiefer montiert, und der behindertengerechte Parkplatz vor dem E-Ladepunkt ist zudem um einiges breiter. Jedes Parkdeck ist leicht via Aufzug zu erreichen, und bei Absätzen haben wir entsprechend breite Rampen verbaut“, erklärt Schmid. So ist das Parkhaus jetzt vollständig barrierefrei. „Damit setzen wir mit dem frisch sanierten Parkhaus auch gleichzeitig ein wichtiges Zeichen: die Inklusion von Menschen mit Behinderung beginnt im alltäglichen Leben – etwa beim Besuch der Innenstadt oder dem Parken in einem Parkhaus. Ich freue mich, dass wir dazu einen kleinen Teil beitragen können“, zieht Bürkle sein Fazit.

Ein finaler Bauabschnitt steht nun noch im ersten Quartal 2022 bevor. Dann wird der Ein- und Ausfahrtbereich des Parkhauses saniert, was zu einer Vollsperrung führt. Nachdem dieser Bauabschnitt ursprünglich direkt im Anschluss an die Fertigstellung des Decks E1 geplant war, änderten sich die Pläne zu Beginn des Jahres. Hintergrund für die Verschiebung der Vollsperrung sind laut Mitteilung geplante Baumaßnahmen im weiteren Gebäudekomplex.