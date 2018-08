Parkhaus Altstadt: Bauarbeiten sorgen für Lärm

Die Sanierung des Parkhauses Altstadt liegt laut Pressemitteilung des Stadtwerks am See voll im Bauzeiten- und Budgetplan. Die Decks 1 und 3 seien inzwischen fertig und wieder benutzbar. Nun kommen die oberen Decks an die Reihe, darunter auch das Freideck 6.

Das Stadtwerk am See bemühe sich auch bei diesem offenen Deck darum, nach Möglichkeit Lärmschutzmaßnahmen umzusetzen, so Norbert Schültke, Leiter Mobilität beim Stadtwerk. Dies sei dies jedoch beim Freideck nur sehr eingeschränkt möglich. „Aufgrund der Hochdruckstrahl- und Fräsarbeiten wird es voraussichtlich bis Ende September tagsüber zu Lärm kommen“, erklärt Schültke. Die Arbeiten werden allerdings nur an Werktagen und nur tagsüber gemacht. Das Stadtwerk werde zudem die Öffnungen in den Decks 4 und 5 während der Bauarbeiten mit Lärmschutz-Platten verschließen, um einen aktiven Lärmschutz herzustellen. „Wir bemühen uns, die lauten Arbeiten so zügig wie möglich umzusetzen“, so Schültke. „Wir hoffen auf das Verständnis der Nachbarn.“