Parkhäuser in Friedrichshafen erhöhen die Gebühren

Im Parkhaus wird es ab 1. März teurer. Die Stadtwerke am See erhöhen die Gebühren um rund 30 Prozent in ihren drei Parkhäusern: dem Parkhaus am See, dem in der Altstadt sowie dem am Stadtbahnhof. Das geht aus einer Pressemitteilung des Stadtwerks hervor. Die Vertreter des Einzelhandels sehen die Erhöhung der Gebühren kritisch..

Die erhöhten Gebühren begründet das Stadtwerk mit der Sanierung der Parkhäuser. Insgesamt acht Millionen Euro investiere das Stadtwerk, um sie zu sanieren und heller, sicherer und freundlicher zu machen. Deshalb komme es nun nach sieben Jahren erstmals wieder zu einer Preiserhöhung. Die Steigerung sei nach dieser langen Zeit gerechtfertigt, so Norbert Schültke, Bereichsleiter Mobilität beim Stadtwerk: „In den letzten Jahren hat das Stadtwerk alle Preis- und Lohnsteigerungen bei Betrieb und Instandhaltung der Parkhäuser selbst getragen. Da sind wir inzwischen an der Schmerzgrenze angekommen.“ Zusätzlich wird die Tarifstruktur verändert und ein neues Zwölf-Stunden-Monatsticket eingeführt.

Einzelhändler können Rabatte vergeben

Künftig kostet von 7 bis 20 Uhr die halbe Stunde 90 Cent und von 20 bis 7 Uhr die ganze Stunde 50 Cent, bisher zahlen Parker von 1 bis 19 Uhr je angefangene 30 Minuten 70 Cent, von 19 bis 21 Uhr je angefangene 30 Minuten 20 Cent und nachts von 21 bis 1 Uhr je angefangene 30 Minuten 40 Cent. Dauerparker zahlen künftig vier Euro mehr im Monat, im Parkhaus Altstadt allerdings erst nach der Sanierung. Neu ist das „Werktags-Abo“, mit dem zum Beispiel Arbeitnehmer von Montag bis Samstag in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr täglich zwölf Stunden parken dürfen. „Dieses neue Angebot ist insbesondere für Leute gemacht, die in der Innenstadt arbeiten“, so Schültke. Das Ticket kostet mit 60 Euro im Parkhaus Altstadt und 55 Euro im Parkhaus Am Stadtbahnhof 20 Euro weniger als die rund um die Uhr geltende Dauerparkkarte.

Der Rabatt von bis zu 1 Euro pro Parkvorgang für Inhaber der Stadtwerk am See-Kundenkarte bleibt bestehen. Neu hinzu kommt ein Rabatt, den Kunden von den Einzelhändlern in der Innenstadt erhalten können. Die beiden Rabatte können kombiniert werden. „Wir subventionieren mit diesem doppelten Rabatt-System den Einzelhandel und seine Kunden", sagt Schültke fest. Mit der SWSee-Kundenkarte und einem 1-Euro-Bonus parken Innenstadtbesucher dann mehr als eine Stunde kostenlos.

„Emotionales Thema“

Trotzdem sehen die Einzelhändler die Preiserhöhung kritisch. „Für den Einzelhandel ist das ein emotionales Thema. Viele sind nicht einverstanden mit der Preiserhöhung“, sagt Thomas Goldschmidt, Leiter des Stadtmarketings Friedrichshafen. Die Einzelhändler begründen laut Goldschmidt ihren Unmut damit, dass sie ohnehin schon vor großen Problemen stünden. „Im Sommer läuft es recht gut für die Einzelhändler, dann ist Friedrichshafen auch attraktiv für Touristen“, sagt Goldschmidt. Im Winter sehe das Geschäft der Einzelhändler aber deutlich schlechter aus. „Von den Händlern wird die Erhöhung deshalb als kontraproduktiv empfunden“, sagt Goldschmidt.

Stefan Lanz, Vorsitzender des Stadtforums, kann die Kritik nachvollziehen. „Wir wissen, dass der Mix in der Innenstadt noch nicht rund ist“, sagt er. Das Stadtforum sei nicht erfreut über diese Entwicklung und hätte sich weiterhin konstante Parktarife gewünscht. Trotzdem müsse das Stadtwerk am See wirtschaftlich denken und es sei für die Mitglieder des Stadtforums nachvollziehbar, dass das Stadtwerk nun mehr fürs Parken verlange. „Wir sind auf einem guten Weg, aber der Wandel in der Stadt vollzieht sich nicht in drei, vier Jahren. Natürlich wäre es schöner, wenn die Stadtentwicklung schneller vorangehen würde“, sagt er.