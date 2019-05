Mit einem Finalplatz beim weltgrößten Simultantanzturnier in Frankfurt/Main sind Isabel und Holger Lang vom ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen in die A-Klasse Standard aufgestiegen. Die erste Kurznachricht des Paares nach dem Turnier an den Vereins-Sportwart und Trainer sprach Bände. Auch wenn sie nur aus zwei Worten bestand: „Geschafft 2A“, so bedeutete sie doch wesentlich mehr: Erleichterung, Stolz, Glücksgefühle. Isabel und Holger Lang sind angekommen in der Kronprinzen-Klasse. Die zweithöchste Leistungsklasse im Turniertanzsport ist die schönste und oft auch die am meisten geliebte Klasse. Es gibt keine Figurenbeschränkungen mehr, man darf international mittanzen und es gibt immer noch ein Ziel: den Aufstieg in die Sonderklasse. Mit Beharrlichkeit und Trainingsfleiß haben es Isabel und Holger geschafft, in den tänzerischen Vor-Olymp einzutreten, schreibt der ATC in einer Mitteilung.

„Hessen tanzt“ findet traditionell in der Eissporthalle in Frankfurt/Main statt. Die Eislauffläche wird dabei kurzerhand mit Parkett belegt und in bis zu acht Teilflächen unterteilt. Auf allen Flächen starten die Turniere gleichzeitig, also simultan. Nach Vor- und Zwischenrunde zogen Langs punktgleich mit den später Siebtplatzierten ins Finale ein und hatten damit schon 14 Paare hinter sich gelassen. Damit war der Aufstieg in die A-Klasse bereits sicher und sie konnten das Finale quasi als Kür genießen.