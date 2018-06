„Papst oder Stuntman – heute bin ich irgendwas dazwischen“

Mit dem Schauspieler, Autor und Hörspielsprecher Oliver Wnuk startet die Häfler Zeppelin-Universität am Sonntag, 16. Oktober, im Kiesel in das Herbstsemester der Reihe „Bürger-Uni“. Beginn ist um 18.15 Uhr. Tanja Große-Erwig sprach mit Oliver Wnuk.

Sie kommen ja gebürtig aus Konstanz, also ist die Eröffnung der Bürger-Universität im Herbstsemester an der Zeppelin Universität quasi ein Heimspiel für Sie?

Wenn man den Bodensee als Großraum wahrnimmt, dann könnte man es tatsächlich ‚Heimspiel‘ nennen, ja.

Wie ist es, jetzt wieder zurück am Bodensee zu sein?

Immer schön. Immer richtig.

In Ihrer szenischen Lesung „Wnuk denkt laut, Der Sinn des Lebens in 20 Minuten“ beschäftigen Sie sich mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem persönlichen Glück.Können Sie in einem Satz zusammenfassen, was Glück für Sie persönlich bedeutet?

Glücklich sein ist für mich in erster Linie eine bewusste Entscheidung. Ich darf mein Glück nicht an äußeren Bedingungen festmachen. Kein Kontostand, kein Gegenstand, kein anderer Mensch kann mich dauerhaft glücklich machen. Glück hat nur mit einem selbst zu tun und wird einem auch nicht zuteil, wenn man innerlich nicht das Bewusstsein und die Fähigkeit besitzt, Glück anzunehmen. Außerdem muss man dazu möglichst das eigene Ego hintergehen. Damit beschäftige ich mich zwangsläufig seit vielen Jahren und möchte mit meinem Text gerne dazu einladen, von meinem bisherigen Erkenntnisstand der Dinge zu erfahren.

Was ist Ihnen im Leben wirklich wichtig? Was mögen Sie gar nicht?

Am wichtigsten im Leben ist die Fähigkeit, den jetzigen Moment als solchen wahrzunehmen und genießen zu können. Dadurch verwechselt man auch nicht das Leben mit den Lebensumständen. Mein Leben lang habe ich entweder mit den Gedanken in der Zukunft oder in der Vergangenheit gelebt und habe mir damit vieles, vieles, sehr vieles schwerer gemacht, als es hätte sein müssen.

Haben Ihre Kinder und Lebenserfahrungen Ihre persönliche Definition von Glück verändert? In welcher Hinsicht?

Ja. Auch das Alter. Der Generationswechsel. Das Beobachten. Das Weiterkommen mit sich. Der Mensch ist Teil der Natur und diese wächst stetig oder sie stirbt.

Wie und wann sind Sie auf die Idee zu dieser Lesung gekommen? Was möchten Sie damit erreichen?

Wie gesagt, das Thema Glück und Erfolg sind stetige Weggefährten. Lange Zeit gingen sie Hand in Hand, zankten sich oft, waren sich überraschender Weise uneins. Jetzt habe ich auch begriffen, warum. Von nun an nehme ich jeden einzeln an die Hand.

Sie sind in Konstanz geboren und leben nun in Berlin. Vermissen Sie den Bodensee? Was fehlt Ihnen am meisten?

Der Bodensee löst in mir ein Gefühl der Sehnsucht aus. Nicht nur deshalb habe ich meinen letzten Roman („Luftholen“, S. Fischer Verlage) hier inhaltlich spielen lassen. Ich kenne in Deutschland auch nichts Vergleichbares. Für mich strahlt er das Gefühl von Heimat aus. Ob dies ein Geruch, ein Geschmack, eine Erinnerung, eine Sehnsucht, ein mehr bei sich sein ist, weiß ich jedoch noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich wieder an den See ziehen würde. Vielleicht hätte ich Angst, dass sich dieses Gefühl verflüchtigt, da wir alle schlichte Gewohnheitstiere sind. Aber wie schon gesagt, das Glück wohnt in mir – nicht am Seeufer.

Kommt man als Konstanzer eigentlich auch mal nach Friedrichshafen? Wie gefällt es Ihnen hier?

Friedrichshafen kam in meinem Leben bislang wohl ein wenig zu kurz. Wobei es für mich immer kulturellen Stellenwert hatte. Meine Aufenthalte in Friedrichshafen hatten immer mit Veranstaltungen zu tun. Mitunter, weil in Konstanz für größere Festivitäten keine Räumlichkeiten bestanden. Am 21. Oktober darf ich jedoch das neue Bodenseeforum Konstanz mit eröffnen. Damit bekommen die Konstanzer endlich eine adäquate, große Spielstätte für verschiedenste Veranstaltungen. Das wurde auch Zeit – und ich habe dann vielleicht auch mehr Zeit, in Friedrichshafen zu flanieren und das Flair zu genießen.

Als erfolgreicher Schauspieler und Autor haben Sie heute viele Fans.Was gefällt Ihnen am meisten daran, Schauspieler zu sein?

Dass ich davon gut leben kann. Damit gehöre ich zu den Ausnahmen. Der schönste Beruf der Welt, wenn es läuft – aber grausam, wenn man täglich darauf warten muss, dass das Telefon klingelt und einem ein oder zwei Drehtage zu qualitativ und finanziell schlechten Bedingungen angeboten werden.

Wie sind Sie darauf gekommen, selbst Bücher zu schreiben?

Ich habe früh verstanden, mich nicht auf meinen Erfolg in der Schauspielerei verlassen zu können. Abgesehen davon liebe ich es, selbst kreativ zu sein, in dem ich produziere und nicht nur Texte anderer reproduziere.

Wussten Sie schon immer, was Sie werden wollten?

Mit 16 Jahren und nach meinem ersten Auftritt im Schultheater war das beschlossene Sache, ja. Bis heute ist mir auch noch keine sinnvolle und vernünftige Alternative zur kreativen Arbeit eingefallen.

Was war Ihr Berufswunsch als Kind?

Papst oder Stuntman. Heute bin ich wohl irgendwas dazwischen.