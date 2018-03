In den Kirchengemeinden ist Palmsonntag gefeiert worden. Die Christen gedachten in den Gottesdiensten dem Einzug Jesu in Jerusalem, feierten aber auch den Beginn der Karwoche.

Viele Kinder schwenkten ihre selbst gebastelten Palmen und zogen in feierlichen Prozessionen in die Kirchen ein. Unser Foto entstand bei der Segnung der Palmen durch Vikar Jan Eike Welchering in der Gemeinde St. Columban, wo traditionsgemäß am Palmsonntag die Eriskircher Musikkapelle die musikalische Begleitung übernahm und auch die Kinderchöre ihre Stimmen erklingen ließen. Anschließend ging es zum gemütlichen Hock ins Gemeindehaus Arche.