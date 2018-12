Palliativteam Bodensee ermöglicht schmerzfreies Lebensende

Die letzten Tage und Wochen zu Hause verbringen, das ist der Wunsch vieler Menschen, die sich in der Endphase einer unheilbaren Krankheit befinden. Dabei unterstützt künftig das neu gegründete Palliativteam Bodensee.

Ab dem kommenden Jahr wird das Palliativteam Bodensee seine Arbeit aufnehmen. Dann kümmern sich die Helfer an 365 Tagen im Jahr rund, um die Uhr, um Patienten in ihrer letzten Lebensphase. Dabei ermöglichen sie diesen, in ihrem persönlichen Umfeld zu bleiben.

Krankenkassen sind im Boot

„Wir möchten diesen Patienten ein würdevolles und schmerzfreies Lebensende im Kreis ihrer Angehörigen ermöglichen“, sagen Dr. Matthias Weng, Ärztlicher Leiter des Palliativteam Bodensee, und Professor Dr. Volker Wenzel, Chefarzt Anästhesie / Intensivmedizin am Medizin Campus Bodensee. Auch die Rahmenverträge mit den Krankenkassen sind bereits in trockenen Tüchern, bestätigt Jürgen Sachsenmaier, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Friedrichshafen.

Zum Palliativteam Bodensee gehören die erfahrenen Palliativfachkräfte Simone Meisert, Ines Göser und Manuela Russ.

Bisher betreute das Team vom „Clinic Home Interface“, das zum Onkologischen Zentrum der Oberschwabenklinik Ravensburg gehört, die betroffenen Patienten im Bodenseekreis. Mit dem neu gegründeten Palliativteam Bodensee werden nun die Wege kürzer. Klare Zuständigkeiten für die jeweiligen Landkreise schließen eine Konkurrenz aus. Die Beteiligten sind zuversichtlich, dass es dennoch eine kollegiale Zusammenarbeit und Unterstützung gebe, vor allem in Notfällen. Für Kontinuität sei in jedem Fall gesorgt. „Für uns steht die Lebensqualität dieser Patienten und ihr subjektives Wohlbefinden im Vordergrund“, betont Matthias Weng. Schätzungen gehen davon aus, dass im Landkreis etwa 200 Personen pro Jahr die häusliche Versorgung des Palliativteam Bodensee in Anspruch nehmen könnten. „Therapie führend bleibt immer der Hausarzt“, erklärt Professor Wenzel. „Er bestimmt, welche Maßnahmen getroffen werden, wird aber natürlich auch vom Palliativteam beraten.“ Wichtig, so Simone Meisert, seien aber auch entsprechende Netzwerke und nachhaltige Kontakte etwa zu Sozialstationen, Pflegediensten, Hospizvereinen, Kirchen und Sozialverbänden – aber auch zu engagierten Ehrenamtlichen.

Unter der Leitung von Volker Wenzel hat auch der bereits als gemeinnützig anerkannte „Förderverein Palliativteam Bodensee“ seine Arbeit aufgenommen. Durch die Rahmenverträge mit den Krankenkassen seien zwar die Behandlungen finanziert, nicht aber der Aufbau der zugehörigen Struktur. Die vom Kreistag für einen Zeitraum von drei Jahren zugesagten 300 000 Euro sei zwar eine wichtige Unterstützung beim Anschub des Projekts. Dennoch sei man dauerhaft auf die Hilfe eines Fördervereins und Spender angewiesen.

„Die komplette Infrastruktur muss das Team anschaffen und vorhalten. Das reicht vom Auto bis zum Mobiltelefon. Es fallen aber auch Kosten für Büroräume, Lager, nicht zuletzt für spezielle Geräte und Fortbildungen an – um nur einiges zu nennen“, sagt Professor Wenzel und wirbt um Sponsoren und weitere Förderkreismitglieder.