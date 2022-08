Paddling Parcours gewinnen und in die Karibik fliegen

Bei der Stand Up Paddling (SUP) Team Challenge treten während der Interboot am Sonntag, 25. September, jeweils Zweier-Teams in einem Geschicklichkeitsparcours auf dem SUP-Board gegeneinander an. Die Besten fliegen laut Pressemitteilung im nächsten Jahr in die Karibik, um dort an der British Virgin Islands SUP Challenge teilzunehmen.

Inmitten von Traumstränden und türkisblauem Wasser geht es für das Gewinner-Duo im kommenden Jahr eine Woche lang in Etappen zwischen zehn und 15 Kilometern Distanz von Insel zu Insel. Begleitet und beherbergt werden die Wettkämpfenden von einem Katamaran der Charterfirma „The Moorings“. Wer sich der Herausforderung stellen möchte, kann sich unter https://www.interboot.de/die-interboot/board-und-trendsport/sup-team-challenge anmelden. Startberechtigt sind alle Abenteuerlustigen ab 18 Jahren. Die SUP Team Challenge findet am Sonntag, 25. September, in der Messehalle A5 statt, die Ausrüstung wie Boards und Paddel werden gestellt.

Nach Corona-bedingter Pause geht die SUP Team Challenge zum dritten Mal an den Start. Die Interboot mache an allen neun Messetagen von 17. bis 25. September Wassersport erlebbar.