Josef Bittner, Gaby Bopp, Brigitte Buzga und Renate Reichert sind startbereit: Sie lesen künftig jeweils dienstags, ab 15.30 Uhr in der neuen Medienhaus-Zweigstelle in Fischbach Kindern zwischen vier und sechs Jahren vor. Am „Tag der Bibliotheken“ begrüßte Bürgermeister Andreas Köster die neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Medienhauses. Zuvor hatten die Paten bereits Kindern aus dem Buch „Die schönsten Geschichten von Paddington“ vorgelesen und im Anschluss mit ihnen gemalt.

„Die Vorlesereihe ist so konzipiert, dass ungefähr eine halbe Stunde gelesen wird und im Anschluss passend zum Thema gemalt oder gebastelt werden kann“, erklärt Susanne Piercher, zuständig für die Veranstaltungsarbeit in Fischbach. Die neuen Paten freuen sich auf Ihre Tätigkeit. „Ich lese sonst auch meinen Nichten und Neffen vor, aber die wohnen in Weingarten und es macht einfach Spaß“, sagt Renate Reichet. Josef Bittner habe „früher schon mal vorgelesen, da gab es das Angebot mal in den Sommerferien hier in Fischbach, aber das ist schon lange her“. Er macht am Dienstag den Auftakt. Dann steht Urmel im Mittelpunkt und passend dazu hat er einen Origami-Drachenkopf gebastelt, den er nach dem Lesen mit den Kindern zusammen basteln möchte. An Ideen mangelt es den Paten nicht, jetzt sind die Fischbacher Kinder gefragt, die daran teilnehmen möchten.

Beginn ist immer um 15.30 Uhr und „die Eltern können sich während der Zeit gerne hier umschauen oder aber auch in der Zeit Besorgungen erledigen, wenn sie das möchten“, erklärt Susanne Piercher, während sich die Kinder am „Bücherfisch“ in der Bibliothek versammeln und den abenteuerlichen Geschichten lauschen. Bis zum 17. Dezember sind jetzt regelmäßig die Vorlesestunden geplant, danach wird geschaut, ob der Dienstag Vorlesetag bleibt und wie die Resonanz ist. Die Bücherauswahl treffen die Mitarbeiter der Zweigstelle in Fischbach. „Für viele Kinder ist es nicht selbstverständlich, dass vorgelesen wird und wir möchten diese Kultur an die Kinder weitergeben“, sagt Sabine Giebeler, Leiterin des Medienhauses am See.