Der Gasthof „Dorfkrug“ im Zeppelindorf bekommt demnächst einen neuen Wirt. Die Brauerei Zoller-Hof – als Unterpächter des Gebäudeeigentümers Zeppelin-Wohlfahrt (ZW) – verlängerte den Pachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber nicht und sucht derzeit einen Nachfolger.

Ausverkauf im Gasthof „Dorfkrug“: Teller, Stühle, Dekorationsgegenstände – all dies wird in diesen für kleines Geld in der Traditionswirtschaft an der Meistershofener Straße angeboten. Weil der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, ist der bisherige Betreiber gezwungen, sein Inventar zu verkaufen. Hans Schömer hat den „Dorfkrug“ seit 2012 umgetrieben. Zuvor hatte er schon fünf Jahre unter dem alten Pächterpaar als Koch gearbeitet. Dass der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, sei für ihn nicht ganz überraschend gekommen, erklärt der scheidende Wirt im Gespräch mit der „Schwäbischen „Zeitung“. Er habe den Verpächtern ein Konzept beziehungsweise einen Business-Plan vorgelegt. „Doch der hat die wohl nicht überzeugt“, sagt Schömer. Noch bis zum kommenden Dienstag, 28. Februar, hat er Zeit, seine Einrichtung zu verkaufen, dann muss er das Lokal übergeben. „Ich gehe jetzt erstmal in ein Angestelltenverhältnis. Irgendwann werde ich vielleicht mal wieder versuchen, mich selbstständig zu machen“, sagt Hans Schömer über seine Zukunftspläne.

Kritik von Gästen und Nachbarn

Der „Dorfkrug“ gehört zwar der Zeppelin-Wohlfahrt, ist aber schon seit Jahrzehnten an Zoller-Hof verpachtet. Die Brauerei sucht üblicherweise einen Unterverpächter, ohne dass sich der Gebäudeeigentümer groß in diese Angelegenheit einmischt. Jörg Bischof, Geschäftsführer von Zeppelin-Wohlfahrt, verrät, dass die Wirtschaft 2007 komplett saniert wurde und anschließend sehr gut lief. Nachdem das alte Pächterpaar 2012 aussteigen wollte und ihren Koch als Nachfolger vorgeschlagen hatte, habe sich Zeppelin-Wohlfahrt einverstanden erklärt. Bischof verschweigt aber nicht, dass in letzter Zeit öfters sowohl von Gästen als auch von Anwohnern Kritik an der Führung des Lokals geäußert wurde. Nachdem auch die Brauerei den Wunsch geäußert habe, den „Dorfkrug“ neu zu vergeben, habe ZW diesen Wunsch mitgetragen, erklärt Bischof. In den kommenden drei Monaten soll das Gebäude etwas aufgehübscht werden, im Sommer soll der neue Wirt anfangen.

Von der Brauerei Zoller-Hof war am Donnerstag kein Statement zu bekommen.