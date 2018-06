Ob Extrembergsteigen im Himalaya oder Grillen am Lagerfeuer: „Outdoor“ heißt übersetzt nichts anderes als „draußen“. Von daher lässt sich auch alles, was im Freien stattfindet, unter diesem Begriff zusammenfassen. Dementsprechend groß ist die Bandbreite dessen, was 950 Aussteller auf der 25. und letzten Outdoor in Friedrichshafen zeigen - vom gemütlichen Sitzkissen zum Abhängen im Garten bis zum ultraleichten Schlafsack für Extremsportler.

Um zu umschreiben, worum es bei der Faszination „Outdoor“ geht, bemüht der Outdoor-Experte und Fachjournalist Ralf-Stefan Beppler einen anderen englischen Begriff: „Imagination“ - also Vorstellungskraft beziehungsweise Fantasie. „Outdoor“ hat keine Grenzen, „Outdoor“ ist das, was man daraus macht. Im Mittelpunkt steht das Erleben der Natur - ob man sich dafür nun einfach ins Gras legt und dem Rauschen der Bäume lauscht oder sich auf eine Extremtour vom Meer bis auf den höchsten Berggipfel der Welt begibt.

Letzteres hat im Jahr 1990 der Australier Tim Macartney-Snape getan - und zusammen mit Produktentwickler Roland Tyson die Marke „Sea to summit“ gegründet, die sich in erster Linie an jene Outdoor-Freunde richtet, die ähnlich extrem unterwegs sind und deshalb beim Gepäck auf jedes Gramm achten. In Friedrichshafen präsentiert das Unternehmen unter anderem ultraleichte Luftmatratzen, die sich über den Packsack mit nur zwei Atemzügen aufblasen lassen, und einen Tagesrucksack, der bei einem Fassungsvermögen von 18 Litern gerade mal 30 Gramm auf die Waage bringt und sich so klein zusammenfalten lässt, dass er bequem in jede Hosentasche passt. Dass da beim Tragekomfort gewisse Abstriche gemacht werden müssen, versteht sich von selbst.

Wer vor allem an den Füßen größten Wert auf Komfort legt, dürfte bei einer Neuheit der vor allem für Skischuhe bekannten italienischen Marke Tecnica hellhörig werden. Die stellt auf der Outdoor einen Multifunktionsschuh vor, der innerhalb von 20 Minuten durch Wärme und Kompression individuell an den Kundenfuß angepasst wird. „Eine Einlaufzeit ist dadurch nicht mehr erforderlich“, verspricht Marketing Manager Federico Sbrissa.

Multifunktionale Produkte sind generell sehr gefragt. Von dieser Nachfrage hat sich der Tettnanger Outdoor-Ausrüster Vaude zum Beispiel bei der Entwicklung seiner neuen „Core“-Kollektion leiten lassen. Die umfasst verschiedene Kleidungsstücke ebenso wie Rucksäcke - und soll nicht nur beim Biken oder Bergsteigen ihre Funktion erfüllen, sondern auch in der Stadt optisch was hermachen. Auf der Fashion Week in Berlin soll die nachhaltig produzierte Kollektion ganz gut angekommen sein, wie Manfred Meindl, Leiter Handelsmarketing bei Vaude, berichtet. Eine weitere Neuheit ist der Rucksack „Proof 28“, der so konzipiert ist, dass er gleichermaßen den Ansprüchen von Bikern wie Bergsteigern gerecht wird. Produziert wird er in der Vaude-Manufaktur in Tettnang-Obereisenbach.

„Made in Germany“, das gilt auch für Produkte der Firma Ortlieb, die vor allem für Fahrradtaschen bekannt ist und aus dem Gedanken der Multifunktionalität heraus eine neue Produktkategorie entwickelt hat: Der Duffsack soll die Vorteile von Rucksack und Duffel (sprich: Reisetasche, Seesack) miteinander verbinden. Man trägt ihn auf dem Rücken, kann ihn aber per Reißverschluss öffnen wie eine Tasche, so dass immer alles griffbereit ist. Überzeugen soll der Duffsack mit seiner Vielseitigkeit, aber auch mit Robustheit.

Für die noch junge deutsche Firma Rough Stuff ist Robustheit das Schlagwort schlechthin. Gründer Tobias Stark ist eigentlich Jurist und macht heute nur deshalb Outdoor-Kleidung, weil er vor einigen Jahren für sich selbst welche gesucht, aber nicht die gefunden hat, die er wollte. „Hartes Zeug“ sollte es sein, etwas Nachhaltiges, Langlebiges. Und so hat er mit seiner Firma dem wahrscheinlich ältesten Outdoor-Material der Welt ein Comeback verschafft: Loden. „Loden hat so viele tolle Eigenschaften“, sagt Stork. Dass ein niedriges Gewicht nicht dazu zählt, spielt für Stork keine entscheidende Rolle. Seine Kleidung soll winddicht und wasserfest sein, atmungsaktiv, angenehm auf der Haut - und vor allem eben: robust. Auch, weil er am Lagerfeuer sitzend nicht ständig darauf achten will, ob fliegende Funken seine Funktionsjacke durchlöchern.