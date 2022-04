Ostern oder: Die Oi-ologie vom Bodensee

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Um Oschtern rum es oin oft druggt,

dass me nach bunte Oier guggt.

Die Kindle dann die Frag‘ bewegt,

was des Häsle sonscht no legt?

A marzipangefülltes Oi

wär grad it de letzschte Schroi.

A Smartphone hätte es im Käpfle;

des mit dem a’gebissne Äpfle.

Isch so a Smartphone it daboi,

isch des a ungelegtes Oi.

Ohne Oier goht es nicht.

It amol die Weltgeschicht:

En Chines, so goht die Kunde,

hätt sogar des Oi erfunde,

weil des Rad, des mueß me sehe,

hat es damals ja scho gäa.

Columbus koi Sau kenne dei,

gäb es it’s Columbus-Oi.

Oier spielet, des isch‘s Tolle,

au in de Politik a Rolle.

It ausschließlich zur Oschterfeier,

kennt me schwarz-rot-gelbe Oier.

Wobei des rote Oi it ischt

automatisch Kommunischt.

Schwarze Oier me zumoist

in China tausendjährig hoißt.

Grüne Oier mir no kenne.

I will se vegetarisch nenne.

Und es mueß a gelbes Oi

vom Oi au it des Gelbe soi.

Die braune Oier, sag i leise,

sind vom Gockeler die Sche…..