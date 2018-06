Ostern am Bodensee: Zwischen Regenschirm und Sonnenbrille

Wechselhaft. Dieses Wort beschreibt nicht nur das Innenleben der Fans des Fußball-Erstligisten VfB Stuttgart, der sich derzeit in der Tabelle alles andere als komfortabel direkt vor dem Relegationsplatz einreiht. Auch die Außenbedingungen präsentieren sich über das lange Osterwochenende zumindest am Bodensee unbeständig: „Die Nordostwetterlage, die dafür sorgt, dass es am Donnerstag noch einmal ziemlich sonnig wird, dreht am Karfreitag auf Nordwest, und es wird kühler und zeitweilig nass“, fasst Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried die wenig heiteren Aussichten zusammen.

In Ziffern ausgedrückt: Am Donnerstag kann das Thermometer tagsüber entlang des Sees auf 15 bis 16 Grad klettern, aber: „Das Unschöne folgt am Freitag.“ Was dem Fachmann nicht so richtig gefällt und anderen gar die Laune trüben dürfte: In der zweiten Tageshälfte ist zeitweilig mit Schauern zu rechnen, und die Temperaturen sinken auf 12 Grad. Im Bereich Tettnang sind sogar nur 10 Grad drin. Jürgen Hieber erklärt, was den Unterschied macht: Der See, der gerade ungefähr 11 Grad kalt beziehungsweise warm ist, sorgt dafür, dass die Temperaturen vor allem nachts nicht allzu heftig absinken.

Immerhin kein Schnee

Ähnlich sind voraussichtlich die Bedingungen für Karsamstag zu beschreiben: wechselhaft und etwa 11 Grad. Etwas besser sieht’s am Ostersonntag aus: „Vorübergehend könnten die Wolken auflockern, und die Sonne könnte rauskommen.“ Die Hoffnung, die der Wetterexperte schürt, hält allerdings nicht lange: Abends gibt es neuen Regen, der auch am Montag fällt. Immerhin: Die Ostereiersuche findet nicht im Schnee statt. Denn: Von Sonntag an steigt das Quecksilber, „und es wird mit bis zu 16 Grad spürbar milder“. Und weil fast alles etwas Gutes hat, sagt Jürgen Hieber: „Natürlich gefällt’s den Leuten, wenn es trocken ist, aber die Landwirtschaft kann den Regen durchaus vertragen.“

Dass es wesentlich unangenehmer kommen könnte, beweist zudem der Blick zurück: 2013 fiel der Ostersonntag auf den 31. März und brachte Temperaturen von unter 10 Grad mit. „Die Luft strömt aus der Tiefkühltruhe Russlands zu uns“, erklärte damals Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd. Und nicht nur das: Selbst für die letzte Märzwoche sei die Kälte außergewöhnlich, berichtete der Experte, der es wissen muss: „Seit 1968 zeichne ich das Wetter auf, aber das habe ich noch nicht erlebt.“ Wie annehmbar erscheint da plötzlich so ein Osterfest zwischen Regenschirm und Sonnebrille.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.wetterwarte-sued.de