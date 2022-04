Osterkerzenverkauf mit Rekordergebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der diesjährige Osterkerzenverkauf der KAB Ailingen hat ein erfreuliches Spitzenergebnis erzielt. Die schön verzierten Kerzen mit einem jährlich wechselnden Motiv erfreut jedes Jahr mehr Gemeindemitglieder. Zusammen mit seiner Ehefrau Rosa hat Georg Altvater in Eigenregie zweimal Kerzen beim Verband in Stuttgart nachbestellen müssen und insgesamt 191 Osterkerzen verkauft, was einen Gesamterlös von 796 Euro erbrachte. Der Erlös kommt dem Missionsprojekt des Verbandes in Uganda zugute, der dort mehrere Projekte in Schul- und Berufsausbildung, Landwirtschaft und Vergabe von Mikro-Krediten unterstützt. Foto: Franz Hillebrand