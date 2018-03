Ortsrumsteher gibt sich rasch geschlagen

Kluftern ist in Narrenhand: Göhrelöchner, Widerwurz und Schloßbuer haben im Gefolge mit den Kluftinger Rebleut das Rathaus eingenommen und den Ortsrumsteher zum Feiern geschickt.

Gleich nachdem die Narren in Kindergarten und Schule Verstärkung geholt hatten, legten sie mit ihrem Sturm auf das Rathaus los.

In Kluftern gibt es zweierlei Menschen. Die einen, die sind am Gumpigen unterwegs, die anderen, die kommen ins Rathaus, wollen irgendwelche Papiere oder Verwaltungsvorgänge und treffen dann auf Einhörner, Konfetti und allerlei Narretei.

Das Rathaus in Kluftern hat ab 12 Uhr am Gumpigen geschlossen– so stand es im Ortsblättchen. Das sahen die Narren anders. Die standen schon um kurz nach 9 Uhr vor verschlossener Türe, durch die die Mitarbeiterinnen der Ortsverwaltung ihren dienstlichen Besuch kurz zuvor noch sicher ins Freie geleitet hatten.

Andreas Lamm, seines Zeichens Zunftmeister der Kluftinger Narren, hatte wiedermal leichtes Spiel mit Michael Nachbaur. Der schien sein Rathaus nur mit geringer Gegenwehr abzugeben. Um dort einzudringen, mussten die Narren die Geburtsjahrgänge von Ortsvorsteher und Zunftmeister in ein Nummernschloss eingeben. 81 und 66 standen zur Verfügung – kleiner Tipp, der Zunftmeister ist der Jüngere. Wenige Minuten später schon stand die rechte Hand des Ortsrumsteher, Steffen Lebherz, vor dem Narrengericht.

Er habe sich als Einhornflüsterer ins Rathaus geschlichen und sei dort schamanisch und verführerisch unterwegs. Der auch „Lebkuchenherz“ genannte Lebherz hatte nichts zu erwidern, zumal im Hintergrund an der Hauswand die Macht im Klufterner Rathaus neben Ortsvorsteher Nachbaur in Form zweier bildhübscher Einhörner stand. Steffen verteilte Süßes unter den Kindern aus Kita und Grundschule, die kurz zuvor befreit worden waren und ergab sich in sein Schicksal.

Dass das in Kluftern nicht allzu schwer ist, liegt in der Natur der Kluftinger.

Die haben anschließend die Dorffasnet weitergefeiert, bis sie sich gegen 14 Uhr in Efrizweiler zum Umzug und Narrenbaumstellen versammelten. Lesen Sie dazu den Rest auf dieser Kluftinger Fasnetsseite.