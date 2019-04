Ortsputzete: Schüler mit Feuereifer dabei

85 Schüler der achten Klassen der Realschule Ailingen haben zu Müllzange und Müllbeutel gegriffen und im gesamten Ortschaftsgebiet von Ailingen Unrat und Abfall aufgesammelt. Unter Anleitung ihrer Lehrer sammelten die Jugendlichen entlang der Grünanlagen, an der Rotach, am Haldenberg, im Freizeitgelände Weilermühle, in Berg und an vielen weiteren Orten Müll auf und brachten die gefüllten Tüten zum Abschluss an das Rathaus in Ailingen. Dort wurden die Helfer von Ortsvorsteher Georg Schellinger empfangen, der sich bei allen Mitwirkenden und insbesondere bei den federführenden Lehrern Mathias Hager, Daniel Mayer und Nils Zanzinger bedankte. Zur Stärkung gab es nach getaner Arbeit für alle Butterbrezeln. Beeindruckend waren für die Jugendlichen die Müllmengen, die an vielen Stellen gefunden wurden. Andererseits war an anderen Stellen spürbar, dass Spaziergänger und Erholungssuchende darauf achten, ihren Müll wieder einzustecken und nichtachtlos liegen zu lassen. Foto: Realschule