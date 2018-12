Ortsdurchfahrt Fischbach: Bürger sollen mitentscheiden

Die Pläne für das Workshopverfahren für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Fischbach nehmen Formen an: Die Stadtverwaltung schlägt vor, sich bei dem Vorgehen an dem Projekt „Eisenbahnstraße“ zu orientieren, an dem sich auch Bürger beteiligen konnten. Die Mitglieder des Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt beraten in ihrer Sitzung am über das Thema.

Mit dem Ausbau der B31-neu soll sich die Verkehrssituation in Fischbach verändern, heißt es in der Sitzungsvorlage für den kommenden Dienstag. Bisher verläuft der Hauptverkehr über die Meersburger Straße und Zeppelinstraße einmal quer durch den Ort. Wenn die ausgebaute Bundesstraße fertig ist, wird dieser Verkehr um den Ort geleitet. In diesem Zuge soll die Meersburger Straße und die Zeppelinstraße von der jetzigen Bundesstraße zu einer Gemeindestraße herabgestuft werden. Über die vertragliche Abwicklung dazu, verhandelt die Stadt derzeit mit dem Regierungspräsidium Tübingen.

Damit wird sich die Verkehrssituation dort erheblich verändern. Die Stadtverwaltung sieht deshalb vor, den Bereich von der Ortseinfahrt aus Richtung Immenstaad kommend, bis zum Knotenpunkt Heiligenbergstraße/Tannenhagschule umzugestalten. Ziel ist es, dass alles Verkehrsteilnehmer – ob Fußgänger, Radfahrer oder Autofahrer –wahrnehmen, dass sich die Funktion der Straße verändert hat. Nicht nur Straßenübergänge, auch Bäume und Grünflächen sollen neu gestaltet werden.

Konkrete Fragen an Bürger

Bei dem Workshopverfahren sollen Bürger zunächst online ihre Ideen für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt vorbringen. Die Stadtverwaltung möchte diesen Prozess so leiten, dass die Teilnehmer auf konkrete Fragen antworten müssen. Gleichzeitig möchte die Stadtverwaltung eine Veranstaltung für Bürger organisieren, bei der die Bürger ein Forum haben, ihre Ideen einzubringen. Mit der Entwicklung der Ideen sollen auch vier Planungsbüros beauftragt werden. Sie sollen sich in einem zweiten Schritt das Plangebiet anschauen und Ideen entwickeln, wie die Ortsdurchfahrt auf Grundlage der Pläne der Stadt umgestaltet werden könnte. Bei einer öffentlichen Präsentation sollen die Ideen der Planer mit den Bürgern diskutiert werden. Nachdem diese Ideen dann in der Fischbacher Runde diskutiert worden sind, sollen die Planer die Ideen nochmals überarbeiten. Bei einer öffentlichen Ausstellung werden die Pläne für die neue Ortsdurchfahrt präsentiert, bevor sie schließlich vom Gemeinderat abgestimmt werden.

Die Mitglieder des Gemeinderates entscheiden am Montag, 17. Dezember, darüber, ob das Verfahren so ablaufen soll. Stimmt der Gemeinderat dafür, werden zügig die nächsten Schritte eingeleitet. Die Stadtverwaltung möchte, so heißt es in der Vorlage, das gesamte Workshopverfahren bis Ende 2019 abschließen.