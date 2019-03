In der Kirche St. Maria in Jettenhausen haben am Sonntagabend Georg Hasenmüller und Jörg Scheide ein Kirchenkonzert gegeben. An Orgel und Posaune spielten sie Stücke aus dreieinhalb Jahrhunderten Musikgeschichte.

Es war das erste Mal, dass die beiden Musiker als Duo auftraten. Seit kurz vor Weihnachten hatten sie an dem Programm gearbeitet. Dabei hatten sie ihr Augenmerk auch auf einen Punkt gerichtet, den so mancher professionelle Kirchenmusiker bisweilen gerne vergisst: das Publikum. Schon in der Begrüßung hatte Georg Hasenmüller bei dem kurzen Überblick über die kommenden Werke erklärt, dass man auch in die Moderne gehen würde. „Aber keine Angst, es wird nicht zu modern.“ Diese Aussage mag manchen der Zuhörer, der schon Konzerte mit höchst dissonanter moderner Musik erlebt hat, beruhigt haben.

Auch war die Zusammenstellung abwechslungsreich und wechselte zwischen den kraft- und temperamentvollen Passagen und sanften Klängen immer wieder ab. Angemessen zur Fastenzeit war das Programm dabei insgesamt mehr auf ruhige Töne ausgelegt und wurde zum Ende hin noch etwas meditativ.

Die Auswahl der Komponisten reichte dabei von Dietrich Buxtehude aus dem späten 17. Jahrhundert über traditionellen Gospel bis zu Frigyas Hidas aus der Gegenwart. Schon damit war für Vielfältigkeit gesorgt.

Bei einem solchen Konzert ist die Kombination von Orgel und Posaune nicht ganz alltäglich. Üblich ist eher Orgel und Trompete zusammen spielen zu lassen. Gerade darin lag für die Musiker ein besonderer Reiz. Sie wollten einmal zeigen, dass auch diese Instrumente gut zusammenpassen und wie viele Facetten diese Zusammenstellung bietet. Dazu gehörte auch, dass Jörg Scheide im Verlauf des Abends zwischen Posaune und Altposaune wechselte.

Es wurden aber nicht nur Duette gespielt, Orgel und Posaunen traten auch mehrmals solistisch auf. Während zumindest die Kirchgänger der Klang der Orgel als Soloinstrument in einer Kirche gewöhnt sind, ist eine einzelne Posaune in Jettenhausen eher selten zu hören und entwickelt unter der besonderen Akustik, in der sich ja jede Kirche unterscheidet, einen ganz eigenen Klang.

Seine Musikerlaufbahn begann Jörg Scheide im Alter von acht Jahren an der Trompete. Mit 16 Jahren wechselte er dann zur Posaune, der er bis heute treu geblieben ist. Nach seinem Abschluss an der Musikhochschule trat er auch international als Soloposaunist auf und unterrichte an Musikschulen. Seit 2003 ist er als Leiter der Musikschule in Meckenbeuren tätig.

Georg Hasenmüller begann seine musikalische Laufbahn mit sechs Jahren am Klavier. Seine Organistenausbildung fing er dann mit 15 Jahren an. Neben der musikalischen machte er auch eine pädagogische Hochschulausbildung. Seit 23 Jahren ist er hauptberuflicher Kirchenmusiker der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen und seit 2015 leitet er in Jettenhausen zusätzlich Chor und Schola.

Das besonders gute Wetter an diesem Frühlingssonntag hatte wohl dazu geführt, dass weniger Gäste in St. Maria erschienen waren als das bei den Kirchenkonzerten meist der Fall ist. Diejenigen, die gekommen waren, genossen die Darbietung aber offensichtlich. Georg Hasenmüller hatte zu Beginn darum gebeten, nicht zwischen den Stücken zu klatschen, sondern sich den Applaus bis zum Ende des Konzerts aufzuheben. Als es soweit war hörte man dann deutlich, wie sich der Beifall in den Zuhörern angesammelt hatte. Eine Zugabe der beiden Musiker war da selbstverständlich.