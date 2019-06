Orgel bietet ideale Palette an Klangfarben

Der international konzertierende Organist Sietze de Vries aus Groningen ist im Rahmen des Bodenseefestivals am Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr in St. Nikolaus, Friedrichshafen, zu Gast.

Der Organist der Martinikirche mit der monumentalen, weltbekannten Arp Schnitger-Orgel, wird sich laut Pressemitteilung mit der in ihrer französischen Klanggebung stilistisch völlig gegensätzlichen Woehl-Orgel der Nikolauskirche auseinandersetzen.

Aus seiner eigenen Vorstellung und Kreativität heraus Musik zu machen, lautet das Credo des niederländischen Organisten und Kirchenmusikers Sietze de Vries. Für ihn ist Improvisation eine eigenständige Kunstform und er pflegt das spontane Spiel über gegebene Themen regelmäßig in seinen Konzerten. Die Fülle an erhaltenen historischen Orgeln in den Niederlanden ist für ihn dabei eine unerschöpfliche Inspirationsquelle.

Mit ihren charakteristischen Registern bietet die Orgel in St. Nikolaus einem Improvisator eine ideale Palette an Klangfarben, die direkt zur Umsetzung musikalischer Ideen einladen. Mit einem Programm aus Werken niederländischer und belgischer Komponisten von der Renaissance bis hin zur Moderne präsentiert sich Sietze de Vries in Friedrichshafen. Unter der Überschrift „Made / remade in Holland“ interpretiert er unter anderem Kompositionen von J. P. Sweelinck (Toccata C-Dur und Choralbearbeitung „Vater unser im Himmelreich“), J. S. Bach (Concerto für Cembalo & Streicher Nr. 3 D-Dur in einer Bearbeitung für Orgel solo von Bernard Winsemius) und Cor Kee (drei Psalmen). Und er widmet sich auch der Kunst des Improvisierens: mit einer Suite im französisch-barocken Stil und ihren charakteristischen Sätzen, die den Registerfundus der Woehl-Orgel abwechslungsreich darstellen sowie mit einer viersätzigen Symphonie. De Vries studierte bei Wim van Beck und Jos van der Kooy, dem Stadtorganisten von Haarlem und Titularorganisten der Christian Müller-Orgel in Haarlem. Er gewann unter anderem den Internationalen Improvisationswettbewerb in Haarlem,