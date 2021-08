„Organisierte Comedy“ im GZH

Mit seinem Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ ist Özcan Cosar am Dienstag, 28. September, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen zu Gast.

Beim Deutschen Comedypreis 2019 wurde Cosar als „Bester Newcomer“ ausgezeichnet. Er bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat, schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität kommt Cosar als Situationskomiker und Schlitzohr daher.

Tickets zu einem Preis von 29,70 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstetellen und unter www.allgaeu-concerts.de erhältlich.