Organisatoren ziehen zufriedenes Fazit zur Bodensee-Weihnacht

Friedrichshafen - Auch, wenn das Wetter nicht immer winterlich und vorweihnachtlich, sondern zwischendurch eher verregnet und nasskalt war, ziehen die Organisatoren der diesjährigen Bodensee-Weihnacht nach 22 Tagen Weihnachtszauber ein zufriedenes Fazit. „Das Stimmungsbild bei den Händlern und vor allem auch bei den Besuchern ist durchweg gut. Im Durchschnitt liegen die Ergebnisse der Händler über den Resultaten des Vorjahrs“, betont Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt.

Insbesondere gut aufgestellt sehe man sich auch in Bezug auf das Sicherheitskonzept. „Wir sind sehr froh, dass der Weihnachtsmarkt ohne gravierende Vorfälle über die Bühne gegangen ist“, sagt Schraitle – auch mit Blick auf den furchtbaren Terrorakt in Straßburg.

An den Wochenenden sei zu beobachten gewesen, dass viele Gäste von weit her nach Friedrichshafen gekommen sind. „Darunter waren viele Besucher aus Italien“, freut sich auch Stadtmarketingchef Thomas Goldschmidt. „Vor allem an den Abenden etabliert sich der Markt immer mehr zu einem Häfler Treffpunkt. Gerade bei wechselhaftem Wetter sind die vielen liebevoll gestalteten Unterstände der Gastroanbieter gut angenommen und vom Publikum gelobt worden“, ergänzt Florian Anger, als städtischer Verantwortlicher für die Bodensee-Weihnacht.

Sehr gerne kamen demnach viele Besucher zu den unterschiedlichen Auftritten der Chöre, Musikkapellen und sonstigen kulturellen Gruppen. Das Kinderprogramm mit Vorlesestunden, Theater, Weihnachtswerkstatt, Bilderbuch-Kino und Kinderkino im Medienhaus am See, im Kiesel und im Spielehaus brachte die gewünschte Abwechslung und jede Menge Spaß für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher. Gut genutzt wurde nicht zuletzt das kostenlose WLAN. Am Accesspoint Eisbahn/Parkhaus wurden bis 13. Dezember 1333 Anmeldungen registriert.

Auch die Zwischenbilanz der Eisbahnsaison auf dem Romanshorner Platz fällt nach den ersten fünf Wochen positiv aus. Bis 18. Dezember flitzten mehr als 3600 Kinder und 550 Erwachsene übers Eis, darunter auch 400 Mädchen und Jungs, die mit ihrer Schulklasse zum Schlittschuhfahren kamen. Mit einer Rekordbeteiligung können in diesem Jahr die längst zur Tradition gewordenen Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen aufwarten. Die Eisbahn ist noch bis einschließlich Sonntag, 13. Januar, geöffnet. „Wir wollen auch nach den Feiertagen noch eine Attraktion in der Innenstadt anbieten“, sagt Thomas Goldschmidt. „Auch Schulklassen haben nochmals ein paar Tage mehr die Möglichkeit, die Eisbahn zu nutzen.“

Nach der Bodensee-Weihnacht ist aber auch schon wieder vor der Bodensee-Weihnacht. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, ist Hans-Jörg Schraitle überzeugt.