Organisatoren der Weihnachtsaktion versichern: Spenden kommen eins zu eins in Polozk an

Ein Benefizkonzert für Polozk mit „Serendipity“ (Gesang, Geige, Gitarre und Klavier) findet am 16. Dezember um 18.30 Uhr in St. Petrus Canisius statt.

Seit 1990 gibt es die Städtepartnerschaft von Friedrichshafen mit der Stadt Polozk im Norden von Belarus (Weißrussland). Zahlreiche freundschaftliche Verbindungen sind in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen, die garantieren, dass Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird. Und es ist zur guten Tradition geworden, besonders bedürftige Mitmenschen in der Partnerstadt durch eine Weihnachts-Spendenaktion zu unterstützen.

Für die Durchführung diverser Projekte zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen arbeiten der Arbeitskreis Polozk, der Freundeskreis Polozk, der Arbeitskreis „Mission Entwicklung Frieden Polozk“ (MEFP) der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen und die Stadt Friedrichshafen zusammen und rufen auch in dieser Vorweihnachtszeit wieder zu Spenden auf.

Im Medienhaus am See sind Uwe Lenz für den Arbeitskreis, Elvira Müller für den Freundeskreis, Marianne Dressler für den Arbeitskreis MEFP und Dekan Bernd Herbinger zusammengekommen, um der Presse ihre Projekte vorzustellen. Gemeinsam haben sie versichert, dass die gespendeten Gelder eins zu eins in Polozk ankommen, auch wenn die Wege der Überweisung sehr schwierig seien.

Reisewege nach Polozk deutlich erschwert

„Wir waren immer unpolitisch und wollten etwas mit den Menschen machen“, sagt Pfarrer Herbinger, der selbst überrascht sei, wie viel möglich sei, zumal das Internet und WhatsApp die Kommunikation erleichtern würden, während die Reisewege nach Polozk deutlich erschwert seien, seit keine direkten Flüge nach Minsk mehr möglich seien.

Das bedeute auch, dass man schon lange keine Sachspenden mehr nach Polozk bringe, sondern nur finanziell unterstütze, und wenn es die Patengeschenke sind, für die besonders Bedürftigen jeweils fünf Euro in einem Briefkuvert übergeben werde.

Winterkleidung für mehr als 100 Kinder

Elvira Müller erzählt von 4000 Euro, für die man im vergangenen Jahr 104 Kindern aus Kindergärten und Schulen Winterkleidung besorgen ließ.

Vorgesehen sind dieses Jahr Projekte für ältere einsame belarussische Frauen, die mit Lebensmittelpaketen beschenkt werden sollen, ferner Eltern behinderter Kinder und die Gruppe „Echo Tschernobyl“ für Geschädigte des Tschernobyl-Unglücks.

Für viele geht es an die Existenz

Auch wenn die Menschen nicht direkt unter den Sanktionen leiden würden, gehe die extreme Verteuerung, fast Verdoppelung der Lebenshaltungskosten, für viele an die Existenz. Weiter unterstützt werde die Sozialstation, die sich um Arme und Kranke kümmere. Hier sei auf katholischer Basis ein Pflegenetzwerk aufgebaut worden, das gut ankomme.

Wie Pfarrer Herbinger betont, seien die Häfler nicht nur Gebende, sondern könnten durch den ständigen Austausch und Wissenstransfer auch viel von der belarussischen Seite lernen, wo man in den Kirchengemeinden noch den Geist des Christentums spüre.