Organisator des ZF-Firmenlauf Friedrichshafen spendet insgesamt fast 24 000 Euro

Der Firmenlauf kombiniert bereits von Beginn an die Aspekte Gesundheit durch Bewegung, das gemeinschaftliche Miteinander und den sozialen Charity-Gedanken, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Und obwohl auch in diesem Jahr viele Veranstaltungen nicht so umgesetzt werden konnten, wie erhofft, wurde bei allen Firmen- und Frauenläufen der n plus sport GmbH trotz geringerer Teilnehmerzahlen der Charity-Gedanke beibehalten. Egal, ob beim Live-Event, beim Virtual Run oder der permanenten Zeitnahme, alle Läufer haben mit ihrer Teilnahme den Spendentopf gefüllt und damit ihre Unterstützung geleistet. So sei es trotz der Corona-Pandemie und Einbrüchen bei den Anmeldungen gelungen eine Gesamtspendensumme in Höhe von 23 995 Euro zu erreichen, wovon über 18 000 Euro an den Charity-Partner Plan International Deutschland e.V. gehen. Weitere Teilspenden kamen regionalen Vereinen an den jeweiligen Laufstandorten zu Gute.