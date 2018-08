Ordentlicher Saisonstart für Kehlen

Zwei Aufsteiger hat Fußball-Landesligist SV Kehlen bei den ersten beiden Spieltagen der noch jungen Saison zum Gegner gehabt und dabei einen Sieg und ein Unentschieden herausgeholt. Zufrieden über die bisherige Punktausbeute zeigte sich Kehlens Trainer Michael Steinmaßl, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch an der Feinabstimmung mangelt.

Dabei verlief der Auftakt zu Hause gegen den bärenstarken FC Mengen alles andere nach Maß: Nach einer Viertelstunde flog Torwart Alexander Koch mit Rot vom Platz, das Spiel nahm eine ungeahnte Wendung. „Da mussten wir uns erst einmal sortieren“, so Steinmaßl. Nach einer Aufholjagd „mit Glück und Geschick“ hieß es am Ende zwar 2:2, doch muss Kehlens Coach auch am kommenden Freitagabend im Derby gegen Oberzell auf Koch verzichten.

Erfreulicher lief es am Samstag beim FC Leutkirch, auch wenn hier „die Abstände zwischen der Innen- und Außenverteidigung teils zu groß waren“, moniert Michael Steinmaßl. Ein „kraftvoller Antritt“ von Benedikt Böning, der aus Eschach nach Kehlen zurückkehrte, brachte den SVK letztlich auf die Siegerstraße. Nicht von Beginn an auf dem Platz im Allgäu war Jonas Klawitter, der unter der Woche an der Sportschule Ruit für den Trainerschein büffelte und am Freitagabend im Abschlusstraining einen müden Eindruck hinterließ. In der Schlussphase gegen Leutkirch vergab der eingewechselte Klawitter zwei dicke Chancen, den Sieg vorzeitig perfektzumachen.

Was das aktuelle Tabellenbild anbelangt, sei dieses derzeit noch nicht aussagekräftig: „Viele Mannschaften haben derzeit noch Probleme. Das ist aber ganz normal zum Saisonstart“, verweist Steinmaßl, im Beruf Geschäftsführer eines Fitnessstudios, auf die urlaubsbedingten Abwesenheiten in den einzelnen Landesligakadern. Dass Ochsenhausen derzeit ganz oben rangiert, verwundert den SVK-Coach nicht sehr („die sind für mich ein kleiner Geheimfavorit“). Auch sei Strassberg eine durchaus spielstarke Mannschaft. Von der U23 der TSG Balingen und dem FV Ravensburg habe er hingegen zu Beginn „etwas mehr erwartet“.

Nicht auf ein bestimmtes Saisonziel festlegen möchte sich Steinmaßl auf Nachfrage unserer Zeitung. Vereinsintern sei beschlossen worden, zunächst einmal die ersten fünf bis sieben Spieltage abzuwarten, wenn man gegen Konkurrenten aus dem oberen, mittleren und unteren Tabellenbereich angetreten war. Offenbar hat der SV Kehlen aus der Saison 2017/18 mit Höhen- wie auch Tiefflügen gelernt. Erst auf der Zielgerade konnte damals der Klassenerhalt mit einem Kraftakt in trockene Tücher gebracht werden.