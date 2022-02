Orchesterschule freut sich über ersten Preis bei „Jugend musiziert“

Die Orchesterschule Bodensee freut sich über einen hervorragenden ersten Preis mit 23 Punkten für Linda Fuhrmann im Regional-Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Violine. „Die neunjährige Linda Fuhrmann hat sich mit einem anspruchsvollen Programm einen ersten Preis mit 23 Punkten erspielt. Dazu gratuliere ich Linda und ihrer Lehrerin Katrin Klemm herzlich. Die Vorbereitung durch Frau Klemm war perfekt und spiegelt deren große Erfahrung als Violinpädagogin wider“, so der Leiter der Orchesterschule Bodensee Philipp Fuhrmann in einer Mitteilung der Schule. ie Orchesterschule Bodensee kooperiert seid vielen Jahren mit der Bodenseeschule St. Martin und bietet dort Unterricht auf Streichinstrumenten und im Fach Klavier an.