Orchesterglanz und junge Solisten

Mit glänzenden Leistungen und vollem Orchesterklang haben die Schülerinnen und Schüler der Musikschule beim Orchester- und Solistenkonzert vor Kurzem im Graf-Zeppelin-Haus ihr Publikum begeistert. Die beiden Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester präsentierten sich mit Spielfreude und in Höchstform.

Eröffnet wurde das Konzert von zwei jungen Klavierschülerinnen aus der Klasse von Jisun Back. Die siebenjährige Yuanfei Liu beeindruckte mit einer Sonatine von F. Kuhlau mit erstaunlicher Geläufigkeit und Sicherheit. Eine reife Leistung bot danach die 14-jährige Leyi Li beim Vortrag der Fantasie-Impromtu cis-Moll von F. Chopin.

Im Anschluss zeigten die jüngsten Streicherschüler der Musikschule im groß besetzten Liederorchester unter Leitung von Katrin Klemm mit hochkonzentriertem Spiel und großer Motivation eine beachtliche Leistung.

Auch die Klangfülle des Orchesters Sinfonietta unter Leitung von Corinna Hang lies das Publikum aufhorchen. Die Streicher des „Vorbereitungsorchesters“ für das Jugendsinfonieorchester spielten einen Satz aus dem 4. Brandenburgischen Konzert von J.S. Bach, eine Bearbeitung der Wilhelm-Tell Ouvertüre von Rossini und mit hochromantischem Klang „Pachelbels Christmas“.

Unter Leitung von Andres Schreiber bot das Jugendsinfonieorchester im zweiten Teil des Programms anspruchsvolle Werke geprägt von hohem künstlerischem Niveau: Den Start machte der erste Satz aus dem Trompetenkonzert Es-Dur von Johann N. Hummel. Als Solist an der Trompete beeindruckte Yannis Schell aus der Klasse von Thomas Unger mit hoher Virtuosität und klanglicher Brillanz. Das Orchester, das im Bläserregister von Lehrkräften verstärkt wurde, begleitete den Solisten.

Mit zwei Sätzen aus den „Antiche Danze ed Arie“ von Ottorino Respighi führten danach die Streicher des Orchesters das Publikum in die musikalische Welt der Renaissance in neoklassizistischem Gewand.

Musikalischer Höhepunkt des Konzertes war die Sinfonie in h-Moll, die „Unvollendete“ von Franz Schubert. Dirigent Andres Schreiber führte die jungen Musikerinnen und Musiker im Orchester zu großer musikalischer Reife und tiefer Empfindung und Gestaltung. Das liedhafte Thema im ersten Satz dirigierte er schlicht und gesanglich und ließ dabei viel Raum für die tänzerischen und dramatischen Elemente des Satzes. Im zweiten Satz machte er mit ruhigem Tempo aber dennoch spanungsvollem Aufbau mit seinen Musikern tiefe Emotionen.

Das Konzert war ein Höhepunkt des Orchesters in diesem Jahr und ein Abschluss der gemeinsamen Zeit mit Dirigent Andres Schreiber, der im Juni die Musikschule verlässt und in Rente geht. Ein letztes Mal steht er am Samstag, 13. Mai 2023 als Dirigent auf der Bühne.