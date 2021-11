Orangenes Licht als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen: Die Stadt Friedrichshafen, der Bodenseekreis, die Soroptimistinnen des Clubs Friedrichshafen/Bodensee sowie weitere Akteure setzen am Donnerstag, 25. November, ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt.

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, so die Mitteilung weiter. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind dabei Frauen aller sozialen Schichten.

Der 25. November ist der alljährliche internationale Gedenktag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und gleichzeitig der Beginn des Aktionszeitraums „Orange Days“, bei dem durch die orange Illumination von Gebäuden ebenfalls ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt wird. Die orange Beleuchtung soll darauf hinweisen, dass Gewalt an Frauen nicht toleriert werden darf.

In Friedrichshafen erstrahlen am Donnerstag den, 25. November ab circa 17 Uhr der Moleturm, der Kiesel im Medienhaus am See, das Graf-Zeppelin-Haus, die Caserne, das Jugend- und Kulturzentrum Molke, die Kirche St. Nikolaus und die Schlosskirche in Orange. Der Kiesel des Medienhauses am See erstrahlt im gesamten Aktionszeitraum vom 25. November bis 10. Dezember von 16 bis 22 Uhr und morgens von 6 bis 9 Uhr in Orange.

„Uns ist es wichtig, den Fokus der Öffentlichkeit auf die täglich weltweit stattfindende Gewalt an Frauen zu richten. Gewalt an Frauen ist die meist verbreitete Form der Menschenrechtsverletzung unserer Zeit. Auch für viele Frauen und junge Mädchen in der Bundesrepublik Deutschland gehört Gewalt zum traurigen Alltag. Es ist Aufgabe von uns allen die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren und von Gewalt betroffene Frauen zu ermutigen, sich aus der Gewaltspirale zu lösen“, so Claudia Macke Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen.

Die Beleuchtungsaktion wurde von ihr in Kooperation mit den Service Clubs Soroptimist Friedrichshafen/Bodensee und Zonta Club Bodensee-Allgäu e.V. vorbereitet.

Um 17 Uhr findet auf dem Adenauerplatz vor der Kirche St. Nikolaus eine öffentliche Kundgebung statt, die von dem Service Club Soroptimist Friedrichshafen/Bodensee mit Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragen der Stadt Friedrichshafen, dem Arbeitskreis Frauen Bodenseekreis und dem Service Club Zonta Bodensee-Allgäu e. V. organisiert wurde.

Barbara Gebhard, Präsidentin der Soroptimistinnen Friedrichshafen/Bodensee betont: „Seit 1981 organisieren Menschenrechtsorganisationen jedes Jahr zum 25. November Veranstaltungen, um auf das immer noch drängende Problem der Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Ich persönlich finde es unfassbar, dass Gewaltfreiheit für Frauen in unserer modernen Welt immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Ich halte mich deshalb an die Worte von Albert Einstein: ‚Gib das, was dir wichtig ist, niemals auf, nur weil es nicht einfach ist.‘“

Auch dem Service-Club Zonta Club Bodensee-Allgäu liegt die Kundgebung am Herzen. „Bei uns in Deutschland stirbt nach wie vor jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt. Wir müssen endlich anerkennen, dass wir es nicht einfach mit Beziehungstaten, sondern mit einem großen gesellschaftlichen Problem zu tun haben. Wir brauchen eine bundesweite Gesamtstrategie, die auch bei uns greift“, betont Silke Wolf Vizepräsidentin des Zonta-Clubs Bodensee-Allgäu.

Am Abend findet in der Caserne Fallenbrunnen im Kulturraum Casino eine Filmvorstellung von „In the land of blood and honey“ statt. Organisiert wird die Vorführung von der Frauen- und Familienbeauftragten des Landkreises in Kooperation mit dem Arbeitskreis Frauen Bodenseekreis.