Optimistischer Blick in die Zukunft

Schnell und abrupt muss dann allerdings in das Notprogramm gewechselt werden. Der Virus erwischt wie so viele andere Vereine auch das Rote Kreuz. Um Quarantänemaßnahmen zu vermeiden und einsatzfähig zu bleiben, werden alle Aktivitäten wie Dienstabende, Jugendrotkreuz, Seniorennachmittage, Hüttentreffen, Aus- und Fortbildungen sowie generell alle Präsenztreffen auf ein Minimum reduziert.

Die sonst so viel investierte Zeit der Ehrenamtlichen steht still. So scheint es. Allerdings sind Einsätze sichergestellt sowie auch die Helfer vor Ort sind weiterhin aktiv.

Neue Aufgaben tauchen aus dem nichts auf, Fahrer für das mobile Impfteam werden benötigt, Blutspenden werden neu organisiert, Helfer in Pflegeheimen mit Corona-Ausbruch benötigt, Fortbildungen werden digitalisiert, Jugend trifft sich online, eine neue Bereitschaftsleitung wird gewählt, Corona-Testungen führt das DRK bis zuletzt durch und das sind nur einige Aufgaben die sich entwickelt haben und die das DRK, wenn auch manchmal in einsamer Arbeit, stemmt.

Optimistisch und Blick in die Zukunft gerichtet ruft der DRK Ortsverein Friedrichshafen e. V. nun ein neues Projekt ins Leben: Die Anschaffung des ersten Elektro-Einsatzfahrzeuges beim DRK im Bodenseekreis.

Neben einem Spendenaufruf (Fundraising Link: https://bit.ly/3uMNTJ2) für dieses Projekt im Bereich Umwelttechnologie, startet der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes die Suche nach fachkundigen Personen und Unternehmen, die den Verein in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz beraten und unterstützen.

Möchten Sie als Privatperson, Verein oder Unternehmen das DRK mit ihrem Wissen unterstützen? Dann melden sie sich bitte unter info@drk-friedrichshafen.de

Das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist beim DRK sehr präsent. Aktuell existiert das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ des Bundesumweltministeriums. Umweltministerin Svenja Schulze übergab letzte Woche mehrere Projektzusagen für die Förderung von DRK Projekten im Bereich Klimaanpassungen in sozialen Einrichtungen.

Der DRK Ortsverein Friedrichshafen e. V. will das Nachhaltigkeits-Projekt bis Ende 2021 realisieren und ist dafür auch auf Spenden angewiesen. Infos auch auf der Website www.drk-friedrichshafen.de.