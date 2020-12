Opferstockdiebstahl: Mann auf frischer Tat verhaftet

Die Polizei hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr einen 45-jährigen Wohnsitzlosen festgenommen, als dieser versuchte, den Opferstock in St. Nikolaus zu stehlen. Nachdem Mitte November festgestellt worden war, dass Geldscheine aus dem Opferstock gestohlen worden waren und sich dies in den Folgewochen wiederholte, gelang es laut Polizeibericht, den Tatverdächtigen durch operative Maßnahmen zu entlarven. Ob der mutmaßliche Täter, der bereits mit Haftbefehl wegen Leistungserschleichung und Fernbleibens von einer Gerichtsverhandlung gesucht wurde, noch für weitere Delikte in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Derzeit sitzt der Mann in U-Haft.