Ein Unbekannter ist am Montag zwischen 8.15 Uhr und 19.30 Uhr in der St.Vitus-Kirche am Doktor-Rueß-Platz am Werk gewesen. Der Täter hebelte das Türchen zum Opferstock auf und entwendete in der Folge einen niedrigen einstelligen Bargeldbetrag, wie die Polizei mitteilt. Der dabei verursachte Sachschaden fällt höher aus.