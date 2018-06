Opfer schildert Prügelei vor Gericht plötzlich anders

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen in Friedrichshafen gesorgt, nun musste sich der Täter vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll einen Bekannten im Juli 2017 im Häfler Riedlewald grün und blau geprügelt haben – und entging nun nur knapp dem Gefängnis. „Fünf Monate auf Bewährung plus 1000 Euro Geldstrafe“ lautete schließlich das Urteil von Richter Christian Pfuhl.

Während das Opfer, ein 25-jähriger Häfler, seinerzeit bei der Polizeivernehmung aussagte, er sei in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vergangenen Jahres von mehreren Tätern mit Fäusten geschlagen und später am Boden liegend bis zur Bewusstlosigkeit weiter mit Fußtritten malträtiert worden, so schilderten alle Beteiligten vor Gericht am Montag eine etwas andere Version.

Das Opfer und seine Freundin seien spät am Abend vom Seehasenfest auf dem Weg nach Hause gewesen – doch weil sie sich gestritten hatten und zufällig Bekannte an der Pestalozzi Schule trafen, trennten sich ihre Wege: Sie ging nach Hause, er trank zusammen mit den Kumpels – und das ordentlich, wie der Angeklagte und sämtliche Zeugen beteuerten. Mehrere Flaschen Wodka sollen im Laufe der Nacht geleert worden seien, bis es schließlich auf einem Kindergartenvorplatz am Riedlewald zuerst zu einer verbalen, dann zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem Angeklagten und seinem Kumpel kam.

Doch nicht bewusstlos, nur furchtbar betrunken

Ein dickes Auge, der Kopf an mehreren Stellen stark geschwollen, eine zwei Zentimeter große Wunde am Knie – „ich stand total unter Schock, als ich ihn gesehen habe“, sagte die heutige Ex-Freundin im Zeugenstand aus. Und der Vater des Opfers hätte seinen Sohn „am liebsten ins Krankenhaus gefahren, aber der wollte nicht“. Was genau zu der Schlägerei geführt habe, konnte – oder mochte – niemand in der Verhandlung schildern, zu groß seien die Erinnerungslücken, hieß es unisono, sobald der Richter konkrete Fragen an Angeklagten und Zeugen stellte.

„Ich habe das bei der Polizei schlimmer dargestellt, weil ich so getroffen war – wir waren ja befreundet. Bewusstlos war ich auch nicht, ich glaube, ich war einfach nur furchtbar betrunken“, so das Opfer, das ebenso dementierte, es habe Fußtritte gegen seinen Kopf gegeben.

Vielleicht lag es daran, dass sich der Angeklagte inzwischen bei seinem Freund entschuldigt und diesem sogar eine Entschädigung in Höhe von 1500 Euro gezahlt hat. „Es tut mir echt leid“, beteuerte der junge Mann auch vor Gericht mehrfach und räumte zudem ein, dass der erste Schlag wohl von ihm ausgegangen sei.

Dies schien kein Einzelfall zu sein, wie die sieben Vorstrafen – allesamt wegen Körperverletzung - nahe legten, die Richter Pfuhl verlas. Der jüngste Fall lag erst wenige Monate vor dem Seehasenfest: So wurde der Angeklagte im Februar vergangenen Jahres ebenfalls wegen Körperverletzung zu sieben Monaten auf Bewährung und 90 Stunden Stunden Anti-Aggressionstraining verurteilt, das er zwischenzeitlich komplett absolviert hat.

Allerletzte Chance

Angriffe gegen Kinder, Jugendliche und Frauen – auch im nüchternen Zustand – und nun die Schlägerei im Riedlewald: „Sie haben nichts daraus gelernt“, zählte der Staatsanwalt auf. „Da bringt ein Anti-Aggressionstraining gar nichts, sie werden weitermachen wie bisher“, zeigte sich dieser überzeugt und forderte sechs Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Der Verteidiger dagegen plädierte auf vier Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung – denn wenn ein Anti-Aggressionstraining über ein halbes Jahr nichts bringen würde, „dann stellen wir damit nicht nur den Kurs, sondern auch das damalige Urteil infrage. Er hat jetzt etwas durchgezogen, das ihm helfen wird“, so der Verteidiger.

Geständnis, Entschuldigung, Anti-Aggressionstraining und die Tatsache, dass sich die Lebenssituation des Angeklagten durch einen Ausbildungsabschluss, Job und fester Freundin stabilisiert habe, reichte Richter Christian Pfuhl, um ein letztes Mal ein Auge zuzudrücken: „Unter normalen Umständen wäre das hier heute ohne Bewährung ausgegangen. Das ist ihre allerletzte Chance“, so der Richter.