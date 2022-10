Oper Chemnitz führt Carmen auf

Mit „Carmen“, seinem letzten Werk, brachte Georges Bizet erstmals die soziale Realität des 19. Jahrhunderts in einer Oper auf die Bühne, wie es in einer Pressemeldung heißt. Prompt löste die Uraufführung 1875 in Paris einen Skandal aus. Während die Musik mit ihrem farbigen Kolorit positiv aufgenommen wurde, war das Publikum zutiefst schockiert über die skrupellose, „amoralische“ Protagonistin. Es zeigte sich entsetzt über eine Handlung, die nicht nur Arbeiterinnen einer Zigarettenfabrik, Schmuggler und düstere Spelunken auf die Bühne bringt, sondern die zudem tragisch endet, ohne eine Läuterung zu bewirken. Doch der Siegeszug des Werks auf den Opernbühnen war nicht aufzuhalten. Carmen ist bis heute eine der beliebtesten und meistgespielten Opern.

Die Oper Chemnitz erzählt die Geschichte Carmens als Arena der Leidenschaften, aus der es kein Entrinnen gibt. Diese Inszenierung mit dem hervorragenden Ensemble der Oper Chemnitz ist am Dienstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus zu sehen. Um 18.45 Uhr gibt Patrick Wurzel, Direktor für Künstlerische Planung und Betriebsdirektor der Oper, eine Einführung in das Werk und diese Inszenierung. Karten gibt es im Vorverkauf unter kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 07541 / 28 84 44.